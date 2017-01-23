Artık yabancı plakalı araçlar da ceza ödeyecek

Yabancı plakalı araçlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Düzenlemeye göre, bu araçlara trafik cezası yazıldığında veya kaçak geçiş yaptıklarında gümrükte tahsilat yapılacak.

Türkiye'yi birçok yabancı plakalı araç transit geçiş güzergahı olarak kullanırken, tatil için araçlarıyla gelen gurbetçiler de var. Bu araçların trafikteki durumlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

Star'ın haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya göre, Kaçak geçiş yapanların yanı sıra trafik para cezası kesilen yabancı plakalı araçlar da otomatik olarak sistem tarafından tespit edilecek. Bu kapsamda hazırlanan çalışmalarda son aşamaya gelindi.

GÜMRÜKTE TAHSİLAT

Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışma ile yabancı plakalı taşıtlara kesilen yol geçiş ücretleri ve bunlara bağlı idari para cezalarının gümrük kapılarında banka ve kredi kartı ile tahsil edilmesi, bunu mümkün kılacak veri aktarımının gümrük bakanlığı'nın sistemlerine iletilerek ücret ve cezalarını yatırmayan yabancı plakalı taşıtların Türkiye'yi terk etmesine izin verilmeyecek.

PİLOT UYGULAMA KAPIKULE'DE

İlk aşamada sadece tek ve maktu vergiler için 'İşyeri Pos' sistemi çerçevesinde, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde pilot uygulamaya geçilebileceği bilgisi verildi.