Berlin'in yeni havalimanı bu sene de açılamıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de 2011'de faaliyete geçmesi planlanan yeni havalimanının açılışı bir kez daha ertelendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yapımına 2006'da başlanan ve 2011'de açılması planlanan ancak açılışı defalarca ertelenen yeni havalimanının bu yıl da faaliyete geçemeyeceği bildirildi.

5.KEZ ERTELENDİ

Berlin Belediye Başkanı Michael Müller ve Berlin Brandenburg Havalimanı Başkanı Karsten Mu¨hlenfeld, Berlin Brandenburg Havalimanının, bu yıl için planlanan açılışının 2017'ye yetişmeyeceğini açıkladı. Son ertelemeyle havalimanının açılışı beşinci kez ertelendi.

Şirket yönetimi, havalimanının yangın söndürme sisteminde sorun olduğu sonucuna vardı. Şirketten yapılan açıklamada, yangın durumunda bin 200 kapının çalışması için yeniden kablo döşenmesi gerektiği duyuruldu.

Mühlenfeld, havalimanının 2017 içinde açılmasının çok riskli olacağını belirtti. Belediye Başkanı Müller ise açılışın 2018 yılını geçmeyeceğini söyledi.

BOŞ KALMA MALİYETİ: AYLIK 17 MİLYON AVRO

Havalimanına şimdiye kadar 6,5 milyar avro harcandığı, havalimanının boş kalmasının maliyetinin her ay 17 milyon avro olduğu hesaplanıyor.

Havalimanının geleceğiyle ilgili bir sonraki toplantının 7 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

2011'DE AÇILACAKTI

Berlin'de bulunan Schönefeld ve Tegel havalimanlarının yerine açılması planlanan Berlin Brandenburg Havalimanının açılışı ilk önce 2011 olarak belirlenmişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANININ İLK ETABI 29 EKİM'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3. havalimanının ilk etabının 29 Ekim 2017 tarihinde açılacağını söylemişti.