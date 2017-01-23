İlk yerli denizaltı savunma harbi sonarı duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, ilk yerli ve milli sonar sisteminin üretildiğini duyurdu. Su altındaki denizaltı, mayın, torpido gibi hedefleri tespit edecek yerli sonar, MİLGEM gemilerine monte edilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, keşif ve karakol görevlerini icra etmek üzere milli olarak geliştirilen ve inşa edilen MİLGEM gemilerinin en kritik alt sistemlerinden birini Sonar Sistemi oluşturuyor.

Suüstü gemilerinde mevcut ve sualtı hedeflerinin tespit ve takibi için kullanılan sonar sistemleri, muhtemel bir savaş sırasında gemiler için en önemli tehditlerinden olan denizaltı, mayın ve torpidolara karşı savunma harbinin temel bileşenini oluşturuyor.





MİLGEM GEMİLERİNDE KULLANILACAK

MİLGEM gemilerinde yer alan "Karinaya Monteli Sonar Sistemi", korvet ve fırkateyn gibi su üstü gemi platformlarına monte edilen, Denizaltı Savunma Harbi ve Mayın Sakınma görevlerini yerine getiren düşük-orta frekanslarda aktif ve pasif olarak çalışan bir sonar sistemi.

MİLGEM Projesi'nin devamı olan İ-Sınıfı Fırkateyn ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyn'i projeleri için de ürün yaşam döngüsü içinde iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına devam ediliyor. Bu platformlar için kullanıcı beklentileri ve teknoloji eğilimleri doğrultusunda geliştirilecek yeni nesil sonar sistemi önemli operasyonel üstünlüklere sahip ve uluslararası pazarda rekabet edebilir bir ürün olacak.







"Karinaya Monteli Sonar Sistemi", Korvet ve Fırkateyn gibi su üstü gemilerinin karinalarına monte edilen, Denizaltı Savunma Harbi ve Mayın Sakınma görevlerini yerine getiren düşük-orta frekanslarda aktif ve pasif olarak çalışan bir sonar sistemidir. (sualtı hedeflerini tespit ve takip etmektedir.) Meteksan Savunma tarafından sanayileştirilen bu milli sonar sistemi MILGEM gemilerinde kullanılmaktadır.