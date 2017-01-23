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'a yeni metro geliyor!

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 14:58
İstanbul'a yeni metro geliyor!
İstanbul'a yeni metro geliyor!

Anadolu Yakası'nda yapılan - metrosunun tünel çalışmaları resmen başladı

DİĞER METRO HATLARIYLA ENTEGRE OLACAK

Proje, İstasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy (Yapımı devam ediyor) hattı, Kozyatağı İstasyonunda ise M4 Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattı ile entegrasyon sağlayacak. İstasyonunda Marmaray ve Deniz ulaşım akslarıyla bağlantı sağlarken ihale aşmasında olan Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattıyla da bağlantılı olacak. Metronun banliyö hattının yanı sıra 3 hatla kesişeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yer altından yüzeye çıkmadan binlerce insanın ulaşımının sağlanacağını söyledi.

HAT BİTİNCE TAKSİM'E 35 DAKİKADA ULAŞILACAK

Dudullu-Bostancı 90 saniyede bir sefer yapacak ve hattın yolculuk süresi 21 dakika olacak. Üsküdar-Çekmeköy hattında olduğu gibi sürücüsüz metro hizmet verecek. Hattın tamamlanmasıyla; Modoko'dan Eminönü'ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim'e 35 dakikada, Kayışdağı'ndan Kadıköy'e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

İŞTE PROJE KAPSAMINDA BULUNAN İSTASYONLAR

1. Bostancı İstasyonu

2. Emin Ali Paşa İstasyonu

3. Ayşe Kadın İstasyonu

4. Kozyatağı İstasyonu

5. Küçükbakkalköy İstasyonu

6. İçerenköy İstasyonu

7. Kayışdağı İstasyonu

8. Türk-İş Blokları İstasyonu

9. İmes İstasyonu

10. Modoko İstasyonu

11. Dudullu İstasyonu

12. Yukarı Dudullu İstasyonu

13. Depo İstasyonu

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