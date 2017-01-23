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e 2.732 lira ‘ teşviği’

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.1.2017 10:08
İşverene 2.732 lira ‘eş teşviği’
İşverene 2.732 lira ‘eş teşviği’

ini kendi iş yerinde çalıştıran lara ciddi ler uygulanıyor. Söz konusu teşviklerden yararlanma süresi 24 ile 54 ay arasında değişiyor. İşte o teşviğin detayları...

ini kendi işyerinde çalıştıran lara ciddi ler uygulanıyor.

2 BİN 732 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Yani asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira. Kocasına ait işyerinde çalışan kadınlar da eğer ki işe alındıkları tarihten önceki son 6 ay içinde çalışmamışlarsa ve işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmışlarsa koca, bu teşvikten yararlanıyor.

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