İşverene 2.732 lira ‘eş teşviği’

Eşini kendi iş yerinde çalıştıran kocalara ciddi teşvikler uygulanıyor. Söz konusu teşviklerden yararlanma süresi 24 ile 54 ay arasında değişiyor. İşte o teşviğin detayları...

Eşini kendi işyerinde çalıştıran kocalara ciddi teşvikler uygulanıyor.

2 BİN 732 LİRAYA KADAR YÜKSELİYOR

Yani asgariden ücret alan bir işçi için (1.777.50 X 20.5/100=) 364 lira, tavandan ücret alan bir işçi için ise (13.331,25 X 20.5/100=) 2 bin 732 lira. Kocasına ait işyerinde çalışan kadınlar da eğer ki işe alındıkları tarihten önceki son 6 ay içinde çalışmamışlarsa ve işyerinde çalışanlara ilave olarak işe alınmışlarsa koca, bu teşvikten yararlanıyor.