X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

haftalık açmadı

  • Giriş Tarihi: 23.1.2017 11:00
Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı
Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), bugün 1 hafta vadeli açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli açmadı. , 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi açmıyor.

DOLAR VE EURO DÜŞÜYOR

Aldığı her kararla döviz kurunun yönünü aşağı çeviren Banka, spekülatörlerin yoğun saldırılarına karşı milli bir mücadele veriyor. Merkez'in aldığı bu kararlar sonrası ve euro yönünü aşağı çevirdi.

REPO İHALESİ AÇMAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmamasının likidite ve Türk Lirası'nın değerinin artması politikasında daha sıkı bir duruş gösterdiği anlamına geliyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.