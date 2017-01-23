Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

TCMB, bugün miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası, 12 Ocak'tan bu yana repo ihalesi açmıyor.

DOLAR VE EURO DÜŞÜYOR

Aldığı her kararla döviz kurunun yönünü aşağı çeviren Banka, spekülatörlerin yoğun saldırılarına karşı milli bir mücadele veriyor. Merkez'in aldığı bu kararlar sonrası dolar ve euro yönünü aşağı çevirdi.

REPO İHALESİ AÇMAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmamasının likidite ve Türk Lirası'nın değerinin artması politikasında daha sıkı bir duruş gösterdiği anlamına geliyor.