Otoyu Çin ateşledi

Küresel otomotiv pazarı 2016’da rekor tazeledi. Satışlar yüzde 4.6 artışla 93 milyon 248 bin adede çıktı. Dünyanın en büyük pazarı 23.6 milyonla Çin oldu

Küresel otomotiv pazarı 2016 sonunda yüzde 4.6 büyüyerek 93 milyon 248 bin adete çıktı. Böylece küresel otomotiv pazarı rekor tazeledi. 2015'de küresel satışlar 89 bin 187 adet olarak gerçekleşmişti. 2016'da Çin ve Hindistan'da talebin artması, hızlı Kuzey Amerika ve Avrupa pazarlarının toparlanması küresel satışların artmasına neden oldu. Ancak küresel satışları 10 yıldır sürekli büyüyor. OICA verilerine göre 2010'da 75 milyon adet olan küresel araç satışı, 2011'de 78 milyon adetde, 2012'de 82 milyon adede, 2013'de 85 milyon adede, 2014'de ise 87 milyon adede çıktı. Çin, 2016'da da dünyanın en büyük otomotiv pazarı olma unvanını devam ettirdi. VDA verilerine göre Çin'de 23 milyon 693 bin otomobil satışı gerçekleşti. Satışlar yüzde 18 gibi yüksek bir oranda arttı ve pazar yeni bir rekora imza attı. LDA Automotive'in verilerine göre ise hafif ticari araç satışları da eklendiğinde bu rakam 27 milyon 951 bin adede çıkıyor.



ABD'DE REKOR KIRILDI

Dünyanın en büyük otomobil pazarı unvanını 6 yıl önce Çin'e kaptıran ABD'de otomobil satışları yüzde 0.5 artarak 17 milyon 539 bin adede çıktı. Böylece ABD'de satışlar 2016'da rekor kırdı. ABD'de pick-up ve SUV satışlarının yüzde 7 arttığı, binek otomobil satışlarının ise yüzde 9 gerilediği görüldü. Avrupa otomotiv pazarı ise 2016'da yüzde 6.3 büyüdü. Satışlar 14 milyon 832 bin adetten 15 milyon 762 bin adede yükseldi. Böylece pazar 2007'den bu yana ilk kez 15 milyon adedi aştı. Hindistan 2016'da küresel otomotiv satışlarına katkı yapan ülkeler arasında yer aldı. Son yıllarda talebin istikrarlı bir şekilde arttığı Hindistan'da satışlar yüzde 7 artışla, 2 milyon 996 bin adede çıktı.



RUSYA'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

2016'da talebin azaldığı ülkelerin başında Japonya geldi. Japon otomotiv pazarında satışlar yüzde 1.9 gerileyerek, 4 milyon 906 bin adede indi. Küresel pazarda satışların düştüğü bir başka ülke de Rusya oldu. 2016 sonunda Rusya'da pazar yüzde 11 geriledi ve 1 milyon 425 bin adet oldu.



4 YILDA YÜZDE 45 BÜYÜDÜ

Çin'de 2013'te 16.3 milyon adet olan otomobil satışları son 4 yılda yüzde 45 arttı. Pazardaki büyüme Çin hükümetinin verdiği teşvikler önemli rol oynadı. Ancak küçük hacimli motorlu otomobiller için verilen teşvikler, 2016 sonu itibarıyla yarı yarıya azaltıldı. Bu yüzden 2017'de talebin düşmesi bekleniyor.