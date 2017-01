Rockefeller iklim oyunu

1800’lerde birçok illegal yolla ABD’nin petrol tekeli olan Rockefeller ailesi ‘küresel düzenin mimarı’ olarak tanınır. Ailenin şimdi de ‘küresel iklim değişikliğini’ kullanarak enerji piyasasını tekrar ele geçirmek istediği belirtiliyor

Komplo teorilerinin vazgeçilmez ailesi Rockefeller, geçtiğimiz yıl temiz enerjiye yönelme kararı alarak herkesi şok etmişti. ABD'de birçok hukuksuzlukla kurdukları petrol tekeli ile 1800'lerde işe başlayan ve dünyanın en zengin ailelerinden biri haline gelen Rockefeller'ın bu radikal değişikliği için uzun süredir altyapı hazırlığı içinde oldukları iddia edildi. Enerji ve Çevre Hukuk Enstitüsü (E&E Legal Institute) ailenin "Küresel düzeni dizayn eden aile 'küresel iklim değişikliği yalanı' ile enerji piyasasını tekrar ele geçiriyor" teziyle bir rapor hazırladı. 2012 ve 2016'nın Ocak ayında iklim değişikliği ile ilgili en büyük gruplarla devasa toplantılar yapan aile, medya, siyaset ve iş dünyasında güçlerini kullanarak petrol ve gaz sanayisine savaş açtı. Ailenin milyarlarca dolarlık bütçeli vakıfları kendilerine simgesel olarak Exxon Mobil'i seçmiş durumda.



ANA HEDEF EXXON

Geçen yılın kasım ayında ABD'nin New York Başsavcısı Eric Schneiderman, ExxonMobil'in kamuoyunu ve hissedarlarını şirketin faaliyetlerinin iklim değişikliği üzerine muhtemel riskleri hakkında yanlış yönlendirmiş olabileceği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. Hemen bir kaç hafta sonra da Columbia Gazetecilik Okulu (CJS) da Los Angeles Times'da Exxon'un iklim değişikliği konusunda liderliğini yazmaya başladı. Hem açılan soruşturma hem de CJS'nin gazetecilik faaliyetinin sponsoru ise Rockefeller ailesi oldu.



50 MİLYAR DOLAR KAYNAK AYRILDI

Toplam 50 milyar dolarlık fonu fosil yakıtlar dışındaki alanlara yönlendireceklerini açıklayan Rockefeller Family Fund'ın başındaki isimler David Kaiser ve Lee Wasserman'da hemen makaleler yayımlayarak Exxon'un 70'li ve 80'li yıllarda iklim değişikliğine sebep olan adımlar attığını uzun uzun açıklamıştı. Raporda gösterilen bazı dokümanlara göre aile 2000'li yılların başından bu yana, dört vakıf aracılığıyla 'yeşil' aktivist gruplara on milyonlarca dolar yağdırdı.



DÖRT ANA VAKIF KULLANILIYOR

The Rockefeller Foundation: 4.2 milyar dolar

The Rockefeller Brothers Fund: 4.8 milyar dolar

The Rockefeller Family Fund: 93.9 milyon dolar

Rockefeller Philanthropy Ad.: 61 milyon dolar