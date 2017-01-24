Bakanlıklara 249 personel alınıyor

İçişleri, Dışişleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlığı atama kadrosu açtığını duyurdu. 5 Bakanlığın kadrosunda görevlendirilmek üzere, 249 kişi istihdam edilecek

Bakanlıklarda, toplamda 249 kişiyi memur kadrosundan istihdam edilecek. Devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan kişilerden oluşan açıklar bu şekilde kapatılacak.

KPSS ŞARTI İSTENMİYOR, LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ

Alım yapılacak bakanlıklardan biri olan Dışişleri Bakanlığı'nda KPSS şartı aranmıyor, fakat çeşitli özel şartları yerine getirmek gerekiyor.

Diğer Bakanlıkların işe alım şartları ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alıyor.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Bakanlıkların resmi sitelerinden yapılacka olan başvurular, bugün başladı. Başvuru yapacak kişilerin, Bakanlıkların sitesindeki formları doldurması gerekiyor.

Buna göre İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 25 personel, Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı aranmadan 60 personel, Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 9 personel, Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartıyla 135 personel ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da KPSS şartıyla 20 personel alacak.