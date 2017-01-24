Son iki haftada, dolardaki yükselişe likiditeyi kısarak müdahale eden Merkez Bankası, bugün kritik faiz kararı için toplanıyor. Dolar endeksindeki düşüş ve erken seçim riskinin ortadan kalkması Merkez’in elini rahatlatıyor

Döviz kurundaki yükselişi ekonomik temellerden yoksun sağlıksız fiyat oluşumu olarak değerlendirip 10 Ocak'tan bu yana likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla, piyasaya "buradayım" mesajı veren Merkez Bankası, en kritik faiz kararı için bugün toplanıyor. Bankaların borçlanma limitlerini indiren, haftalık repo ihalelerini sonlandıran, gecelik piyasadan fonlamayı da sınırlandırıp bankaları faizi yüzde 10 olan geç likidite penceresine yönlendiren Merkez Bankası, geçen hafta TL döviz depoları karşılığı döviz depoları piyasasını da açtı. Merkez, böylece "olağanüstü toplan, faizi yüklü artır" baskısına boyun eğmeden, doları, küresel gelişmelerin de desteğiyle 3.94 TL'den dün 3.75'e kadar indirdi.



ANALİSTLER BÖLÜNDÜ

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugünkü toplantısına ilişkin olarak analistlerin farklı görüşlerde olduğu dikkat çekiyor. Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı adımlarla faiz artırımı etkisini sağladığını ileri süren ve dolar endeksindeki düşüşe dikkat çeken bazı analistler beklemenin doğru olacağını ileri sürerken, çoklu faiz artırımını da savunanlar var.



BEKLEMEYE GEÇEBİLİR

Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmeme ihtimalinin olduğuna dikkat çeken İntegral Menkul Değerler Stratejisti Tuncay Turşucu, "Trump'ın göreve gelmesinin dolar endeksi üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görmek isteyecek. Anayasa değişikliğinin Meclis'ten geçmesi erken seçim belirsizliğini ortadan kaldıracağı için kur üzerinde baskı azalabilir" dedi. AHL Forex Araştırma Uzmanı Vahap Taştan ise, politika ile marjinal fonlama faizinde ve geç likidite penceresinde artırım olabileceğini kaydetti. Işık FX Analisti Gizmen Nalbantlı, uygulanan politikaların kısa vadede kurun ateşini söndürdüğüne dikkat çekti.



MERKEZ'İN KARARINI BİZ DE BEKLİYORUZ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Merkez Bankası'nın bugün rutin bir toplantı yapacağını ve olağanüstü bir durum olmadığını söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur. Özellikle para politikaları konusunda kullanabileceği çok sayıda enstrümanı var. Para Politikası Kurulu toplanır ve bir karar alır. Bizim hükümet olarak ana politikamız çerçevesindeki görüşlerimizi söyleriz. Merkez Bankası'nın nasıl karar alacağını sizler gibi bekleriz" diye konuştu.



DOLAR SATIŞI HIZLANA CAK

Destek Yatırım Araştırma Müdürü Murat Tufan, Donald Trump'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla kısa vadede dolar endeksinde yaşanan geri çekilmelerin küresel ölçekte dolarda satışları getirebileceğini bildirdi. Tufan, hızla yükselen kura faiz dışı yollarla önlem alan Merkez Bankası'nın kurda geri çekilmeyi sağlaması nedeniyle bu toplantıda politika faizinde bir artış yapacağını düşünmediğini söyledi.



Merkez'in attığı adımlar

10 Ocak

Bankaların borçlanma limitleri 22 milyara indirildi.

YP karşılıkları düşürüldü.



12 Ocak

Haftalık repo ihalelerine ara verildi.



13 Ocak

Bankaların borçlanma limitleri 11 milyara indirildi.

Repo pazarında fonlama sınırlandı.



16 Ocak

Geç Likidite Penceresi kullanılmaya başlandı.



17 Ocak

TL döviz depoları karşılığı döviz depoları piyasası açıldı.



Mevcut faiz oranları

Politika faizi

% 8



Gecelik borç verme

% 8.5



Geç likidite

%10



Gecelik borçlanma

% 7.25