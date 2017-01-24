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İngiliz enerji şirketine 9,5 milyon sterlinlik ceza

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 18:59
İngiliz enerji şirketine 9,5 milyon sterlinlik ceza
İngiliz enerji şirketine 9,5 milyon sterlinlik ceza

British Gas Business’ın müşterilerinin faturalarındaki gecikme ve hatalar nedeniyle toplam 9,5 milyon sterlin para cezası ödemesi kararlaştırıldı

İngiltere'nin önde gelen enerji şirketlerinden British Gas Business'ın müşterilerinin faturalarındaki gecikme ve hatalar nedeniyle toplam 9,5 milyon sterlin para cezası ödemesi kararlaştırıldı.

İngiliz enerji regülatörü Ofgem'den yapılan açıklamada, şirketin müşterilerinin faturalarındaki gecikmeler ve hatalar nedeniyle 9,5 milyon sterlin ödemesine karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada faturalara ilişkin müşterilerden gelen şikayetlerin, şirketin 2014 yılında yeni bir bilgisayar sistemine geçmesinin ardından başladığı belirtildi.

Şirketin faturalarındaki gecikme ve hatalardan yaklaşık 6 bin müşterisinin etkilendiği belirtildi.

Konuya ilişkin olarak British Gas Business'ın Direktörü Gab Barbaro, müşterilerin zararlarının telafi edildiğini, mevcut sistemin iyileştirilmesi için çalışmaların tamamlandığını söyledi.

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