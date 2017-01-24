Kart borcuna taksit

Kredi ve kart borcu olanlar, 72 aya kadar taksit yaptırıyor 2016’nın son 3 ayında 1 milyon kişi borcunu yapılandırdı

BANKALARA olan borcunu ödemekte zorlananların imdadına yapılandırma yetişiyor. 27 Eylül 2016'da yapılan düzenlemeyle, milyonlarca vatandaş, ödemekte zorlandığı kredi ve kart borçlarını 72 aya varan taksit imkanıyla ödeyebilme imkanına kavuştu. 2016'nın son 3 ayında 1 milyon 18 bin kişiye ait toplam 8.8 milyar lira tutarındaki bireysel ve kredi kartı borcu yeniden yapılandırıldı. İmkan sürüyor. Ödemelerinde zorlananlar, bankaya yapılandırma başvurusunda bulunabiliyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, şu bilgileri verdi: "Ekim-Aralık 2016 döneminde 562 bin kişinin 2.4 milyar lira kredi kartı borcu yapılandırıldı. Aynı dönemde 456 bin kişinin ise 6.4 milyar lira tutarındaki tüketici kredisinin yapılandırıldığını görüyoruz. Yeniden yapılandırmalarda vade kredi kartlarında 23, tüketici kredilerinde ise 37 ay olarak gerçekleşti. Düzenlemeden önceki uygulamada kart açık kalmak kaydıyla kredi kartı borçlarında yapılandırma 12 ay ile sınırlıydı."