Piyasalar Merkez'in faiz kararına kitlendi

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerle ilgili vereceği karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Karar saat 14.00'da açıklanacak

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile oluşan belirsizliği fiyatlamaya çalışırken, yurt içi piyasalar bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararlarına odaklandı.

FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin çoğu politika faizi, faiz koridorunun üst bandı ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranında artış bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında, politika faizi yüzde 8,00, faiz koridorunun üst bandı yüzde 8,50, faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25, geç likidite penceresi borç verme faiz oranı ise yüzde 10,0 seviyesinde sabit bırakılmıştı.

DOLAR GERİLEDİ

Yurt içinde, bugünkü PPK toplantısı öncesinde dün piyasalarda yatay bir seyir izlenirken, dolar/TL, küresel piyasalarda azalan dolar talebi ile yüzde 0,29 azalışla 3,7572'ye geriledi. Analistler, PPK toplantısından çıkacak kararların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, BIST 100 endeksinin 83.400 ve 84.000 seviyelerinin direnç 82.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.