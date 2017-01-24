Piyasanın kur riskini devlet paylaşıyor

Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamunun döviz alacağı 3.53’lük dolar kurundan sabitlendi. Piyasanın kur riskini devletle paylaşan hükümet, kamu bankalarının sorunlu kredilerine de devir yolunu açtı

Hükümet dün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle piyasaları rahatlatacak, reel sektörü soluklandıracak bir dizi adım attı. Kur üzerindeki baskıyı azaltmak için kamuya döviz borcu olan kişi ve kuruluşlara önemli bir kolaylık sağlandı. Kamu idareleri, KİT'ler, özelleştirme programında yer alan işletmeler, TMSF ve sermayesinde kamu payı olan özel kanunla kurulan anonim ortaklıklar niteliğine bakılmadan yabancı para cinsinden olan alacaklarını, talep halinde 2 Ocak 2017'deki Merkez Bankası döviz alış kurundan TL'ye çevirerek tahsil edebilecek. Kararla kamunun yurtiçindeki döviz bazlı alacakları için TL dönemi açılacak ve yılbaşındaki 3.53 TL'lik dolar kuru baz alınacak. Dün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yle ekonomiyle ilgili şu düzenlemeler hayata geçirildi:



SORUNLU KREDİ KOLAYLIĞI

Kamu bankaları sorunlu kredilerini varlık yönetim şirketlerine devredebilecek. Daha önce özel bankalar bunu kullanabiliyordu.



VARLIK FONU BÜYÜYOR

Türkiye Varlık Fonu'nun kaynakları, kamu teşekküllerinin varlık ve hisseleri ile genişletildi. Fonun kaynakları, devlet teşekkülleri ve bağlı ortaklık, kamuya ait ticari amaçlı kuruluşların sahip olduğu hisse, varlıklardan, kamu paylarından, Hazine'ye ait paylardan Bakanlar Kurulu tarafından fona aktarılmasına veya şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden oluşacak.



İDARE ALEYHİNE ÜCRET YOK

Terör örgütü bağlantılı değerlendirilerek hakkında çeşitli tedbir ve yaptırımlar uygulanmış olan halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkında da düzenleme yapıldı. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında açılan dava ve takiplerde idare aleyhine yargılama giderine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyecek. Hükmedilenler ise tahsil edilemeyecek.



KURULUN ONAYI ARANMAYACAK

KHK ile şahsi sorumluluk davalarına yönelik düzenleme yapıldı. Kayyım atanan şirketlerin, önceki sahipleri, ortakları, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve diğer sorumlu yetkilileri aleyhine kayyımlar tarafından açılmış, açılacak şahsi sorumluluk davalarında ilgili tüzel kişiliğin genel kurulunun veya yetkili kurulun kararı aranmayacak. Şahsi sorumluluk davası açılan şirket ortaklarına ait ortaklık hak ve payları, soruşturma veya davanın açıldığı tarihten soruşturma, kovuşturma veya davanın kesin hükümle sonuçlandığı tarihe kadar devir ve temlik edilemeyecek.



FETÖ'CÜYE UNVAN YASAĞI

KHK kapsamında FETÖ'cü kamu çalışanlarına unvan yasağı geldi. Sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan ve dolaylı devlete ait bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak esasları Fon belirleyecek. Kamu görevinden çıkarılan FETÖ'cüler mahkûmiyet kararı aranmadan teşkilata yeniden kabul edilmeyecek. Taşıdıkları büyükelçi, vali, müsteşar, kaymakam, benzeri meslek adlarını, sıfatlarını, unvanlarını kullanamayacak.



ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI

Tüketiciler, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden cayabilecek. Satıcı, konutun satışı, satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç benzeri yükümlülüklerden doğan masraflarla ilk 3 ayda sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar tazminat isteyebilecek.