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Test ücreti devletten

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017
Test ücreti devletten
Test ücreti devletten

Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen düzenleme kapsamında, görülme sıklığı az hastalıkların ya da kanser vakalarının kimi genetik incelemelerinde kullanılan 'nadir testler' için artık vatandaş hiçbir şekilde para ödemeyecek. Bu testlerin ücreti, devlet tarafından karşılanacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Vatandaşın cebinden hiçbir şekilde para ödemeden ilgili testleri yaptırabilmesi için Kamu Hastaneleri Kurumu, nadir testlerle ilgili merkezi bir alım yapacak. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir bandında veya Anadolu'da bir ilde veya bir merkezde olacak. Kişinin testi, buraya gönderilecek, yaptırılacak, parası da ödenecek" diye konuştu.

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