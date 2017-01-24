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Türkiye ile Mozambik arasında 6 anlaşma sağlandı

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 17:07 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 17:15
Türkiye ile Mozambik arasında 6 anlaşma sağlandı
Türkiye ile Mozambik arasında 6 anlaşma sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Mozambik ile Türkiye arasında farklı alanlarda 6 anlaşma imzalandı.

Doğu Afrika turunun ikinci durağı olan Mozambik'teki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin görüşmelerinin ardından, Devlet Başkanlığı Sarayı'nda anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nyusi'nin huzurunda diplomasi, ticaret, ekonomi, kültür ve turizm alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

ANLAŞMALAR BAKANLAR TARAFINDAN İMZALANDI

Türkiye ile Mozambik arasında "Kültür Alanında İşbirliği Mubakat Zaptı" ve "Turizm Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından imza altına alındı.

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