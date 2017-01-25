X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'nde gişeler kalkıyor

AA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 14:19 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 14:20
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişeler kalkıyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 'nde uygulamasını bu yıl içinde hayata geçireceklerini söyledi

"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE SERBEST GEÇİŞ BAŞLAYACAK"

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sistemi bulunduğunu hatırlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde serbest geçiş sistemini hayata geçirdikten sonra insanların hayatı kolaylaştı. 'nde de aynı uygulamayı bu sene içinde hayata geçireceğiz." dedi.

"KANAL İSTANBUL'DA GÜZERGAH ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ"

Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin, "Kanal İstanbul Projesi'nde şehircilik anlamında özellikle orman, sulak alanlar, tarım alanları ve etkileşen alanları da dikkate alarak 5 güzergahla ilgili çalışmayı son aşamaya getirdik." diye konuştu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.