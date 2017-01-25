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Motorin fiyatlarında indirim

AA
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 12:47
Motorin fiyatlarında indirim
Motorin fiyatlarında indirim

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapıldı.

Motorinin litre fiyatı Ankara'da 4,74 liradan 4,67 liraya, İstanbul'da 4,69 liradan 4,62 liraya, İzmir'de 4,71 liradan 4,64 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

En son 13 Ocak Cuma günü benzinin litresine 15, motorine ise 13 kuruş zam gelmişti. Aynı hafta 10 Ocak günü de benzine 7 kuruş zaman daha yapılmıştı.

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