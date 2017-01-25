X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Promosyon 600 tl ’yi aşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Promosyon 600 tl ’yi aşacak

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
  • Giriş Tarihi: 25.1.2017
Promosyon 600 tl ’yi aşacak
Promosyon 600 tl ’yi aşacak

Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ardından, gözler özel bankalarla pazarlığa çevrildi. Emekliler, kamu bankalarının 3 yıllık dönem için verdiği 300-450 lira arasında değişen promosyon için, özel bankaların kartlarını açmasını bekliyor. Emeklileri 3 yıllığına kamu bankalarına kaptırmak istemeyen bazı özel bankaların çıtayı yükselterek, promosyon tutarını 600-900 liraya çıkardığı belirtiliyor.Promosyon ödemelerinin Şubat'ta ya da en geç Mart'ta başlaması planlanıyor. Emeklilere, promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü hazırladı. Bankalarla imzalanacak protokol ile; emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi, maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti gibi imkanlar da sağlanacak. Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmışsa, maaşını o bankaya taşıyacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.