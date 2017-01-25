Serbest tüketici vatandaşa yaradı

Elektrikte serbest tüketici dönemiyle vatandaşlar artık faturanın son ödeme tarihini kendisi belirleyebilecek. Ayrıca ayarlanabilir fatura alt limiti ile yazlık ve kışlık evi olanlar rahatlayacak

Elektrikte serbest tüketici döneminin başlaması ile özel elektrik dağıtım şirketleri arasında rekabet kızıştı. Faturasını düzenli ödeyeni ödemeyen müşteriden ayıracak ayrıcalıklı tüketici sistemine yenileri eklendi. Artık vatandaşlar elektrik faturasının son ödeme tarihini kendisi belirleyebilecek. Bir diğer uygulama ise ayarlanabilir fatura alt limiti. Uygulama özellikle yazlık ve kışlık evi olan tüketicileri rahatlatacak. Elektrik piyasasındaki rekabet ortamını artırarak müşteri memnuniyetinin geliştirilmesini amaçlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hedefine ulaştı. Faturasını düzenli ödeyenler için daha önce ayrıcalıklı tüketici uygulaması başlatarak, gecikmelerde açma-kapama ücreti alma uygulamasını bitiren CLK Uludağ Elektrik şimdi de Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da elektrik hizmeti alan 3 milyon tüketici için son ödeme günü seçme imkanı başlattı.



EMEKLİ VE MEMUR DÜŞÜNÜLDÜ

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, fatura son ödeme tarihleri ile ilgili memur, emekli gibi farklı kategorideki müşterilerden gelen talepleri gündeme aldıklarını belirterek, "Fatura son ödeme tarihleri mevzuata göre sayacın okunduğu güne 10 gün ilave edilerek tespit edildiği için, memur, emekli veya diğer ücretli çalışanların maaş ödeme tarihlerine denk gelemeyebiliyordu. Geç ödeme kaynaklı gecikme zammı ödemeyecekler" dedi.



AYARLANABİLİR FATURA ALT LİMİTİ

Aytac, müşterilerinin fatura alt limitini de belirleyebileceklerini ifade etti. Aytac, "Ayarlanabilir fatura alt limiti ile özellikle yazlık ve kışlık evi olan müşterilerimize müjde veriyoruz. Belirli dönemlerde evlerinde bulunmadıklarında buzdolabı, derin dondurucu gibi beyaz eşyaların tüketimi nedeniyle düşük de olsa faturalar oluşuyor ve bunları takip ve ödeme zahmetine neden oluyordu. Yeni uygulamayla birlikte müşterilerimizin kendi belirleyecekleri tutara kadar fatura oluşmayacak" diye konuştu.