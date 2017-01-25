X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Taksimetreler 3 kat daha fazla yazdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

ler 3 kat daha fazla yazdı!

  • Giriş Tarihi: 25.1.2017 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.1.2017 11:20
Taksimetreler 3 kat daha fazla yazdı!
Taksimetreler 3 kat daha fazla yazdı!

İstanbul Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Suiçmez, 8.75 lira olarak belirlenen indi-bindi inin vatandaşa da taksiciye de yaramadığını söyledi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM!"

Ayar servislerine giden bazı cilerin, yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Suiçmez, yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Şehirde 18 bin taksi var. Tümü 3 günde yeni tarifeye geçmek zorunda, bu nedenle uzun kuyruklar oluşuyor. Çoğu servis ayar ve muayene işini prosedürüne göre yapmıyor. mi ayarlatıp muayeneye soktum. Sonra Üsküdar'dan aldığım bir müşteriyi Kadıköy'e götürdüm. Müşteri ineceği zaman taksimetreye baktı. 'Neden 35 lira yazıyor. Ben sürekli 12 liraya geliyorum' dedi. Müşteriden 12 lira aldım. Sonra aracın kilometresine bakarak taksimetreyi denedim. Baktım ki gerçekten 2-3 kat fazla yazıyor. Şikayetçi olacağım.".

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.