Yeni sistem ekonomiye büyük ivme kazandıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ekonomik göstergelerin referandum süreci sonrası normale döneceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ekonomik ve politik ivmeyi yukarı taşıyacağını belirten Müezzinoğlu, istihdamdan yatırıma kadar her alanda daha hızlı kararlar alınacağı mesajını verirken, "Referandumdan sonra Türkiye daha da rahatlayacak. Bu yıl bir milyon gence, kadına, girişimciye istihdam yaratacağız." dedi.



HER ALANDA ÇAĞ ATLATACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözlerini tekrarlayan Müezzinoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'deki siyasi istikrarı bozmaya yönelik tavırları ortada. Darbe girişimi, kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmesi, dövizdeki oyun... Milletin vicdanı oynanan oyunu bozdu. Kazdıkları tuzağa düşüyorlar. Bu tabiî ki ekonomiyi zorluyor. Ağustostan bu yana istihdamda daralma var. Bir-iki ay daha böyle devam edebilir. Daralma geçici olacak. Sanayicimiz, yatırımcımız ülkesine güvenmeli."