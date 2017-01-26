1.9 milyar $ gaz olarak alınacak

İran aleyhine açtığı tahkim davasını kazanan Türkiye doğalgazda yüzde 13.3’lük indirim sağladı. Enerji Bakanı Berat Albayrak, İran’ın ödeyeceği 1.9 milyar doların gaz fiyatında mahsuplaşma yoluyla alınacağını söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İran aleyhine açılan Uluslararası Tahkim davasının kazanılmasının Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, 1.9 milyar dolarlık tazminatın İran'dan önümüzdeki dönemde gaz olarak alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar'da gazetecilerle sohbet eden Bakan Albayrak, İran'la tahkim sürecinin 4 yıldan bu yana devam ettiğini söyledi.



% 13.3'LÜK İNDİRİM

Bakan Albayrak şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl tahkimin karar aşamasının 2016 başı itibarıyla nihayete erdiği, tarafların anlaşması noktasında en kısa sürede karar verileceği yönünde açıklamalarımız olmuştu. Bu kararın açıklanması yıl sonunu bulsa da biz gerekli iyileştirmeler noktasında indirimimizi, bu konuyla ilişkilendirerek geçen eylül sonu itibarıyla açıkladık. Geçen yıl kasım ayında tahkim iki tarafın da kesin ve son kararı olması noktasında değerlendirmelerde bulundu. Tahkim yüzde 13.3'lük indirim dedi."



MALİYET DÜŞECEK

Geriye dönük mahsuplaşma çerçevesinde bir rakamın ortaya çıktığını belirten Bakan Albayrak, "İran'ın geçen yıllar için ödeyeceği yaklaşık 1.9 milyar dolardan yüksek bir meblağı, önümüzdeki dönemde gaz fiyatında mahsuplaşma yoluyla alacağız. İnşallah çok daha uygun maliyetli gaz tedarikini Türkiye'ye sağlayacağız" dedi.



TÜRKİYE İÇİN BİR İLK OLDU

Tahkim kararının Türkiye açısından sevindirici bir durum olduğunu ifade eden Bakan Albayrak, "Türkiye ilk defa bu büyüklükte bir tahkim davasında bu meblağda tazminat kazandı. Devam eden farklı tahkim davalarından da uygun fiyatla gaz tedarikini sağlayacak sonuçlar çıkmasını öngörüyoruz. Biliyorsunuz Rusya davası var, diğer davalarımız var" diye konuştu.



ALTYAPI GÜÇLENDİRİLİYOR

Bakan Albayrak, Türkiye'nin kış aylarında ısınma ve enerji üretimi noktasında gaz altyapısını her geçen gün güçlendirdiğini ve bu çerçevede kapasitesini daha da genişleteceğini kaydetti. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Türkiye'nin enerji ithalatına ödediği fatura da düşüyor. Enerji ithalatı, geçen yılın 9 ayında yüzde 33 azalarak 19.5 milyar dolara indi.