1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili önemli gelişme

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi.

İhale komisyonu başkanı 4 firmanın tekli verdiğini duyurdu. İki bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılında açılması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi. Teklif veren şirketler: Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi; İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC; İC İçtaş-Astaldi olarak belirlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan dün yaptığı açıklamada "1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi icin 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var. Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız." açıklamasında bulunmuştu.

2023'TE AÇILMASI PLANLANIYOR

Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2 bin 23 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Köprünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 yılında açılması planlanıyor.

Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü'nün yer aldığı İstanbul- İzmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ Çanakkale- BalıkesirOtoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale Boğazı'na kurulacak köprüyle tamamlanacak.

Marmara Otoyol Ringi'nin iki ayağı İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarının yapımı sürüyor. Projenin üçüncü ayağı Kınalı- Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu olacak.