Başbakan Yıldırım: "Kanun çıktıysa uygulayacaksanız!"

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü töreninde konuştu. Yıldırım "1 Ocak itibariyle taşınır ehli kanununu çıkarttık. Bu bir devrimdir. Bazı bankaları görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksanız! Bunun lamicimi yok" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

"ŞİRKET KURMA KOLAYLIĞINDA ÜST SIRALARA YÜKSELDİK"

Türkiye her alanda kalkınmasını sürdürüyor. Şirketlerin tasfiyesi konusunda yapılan düzenlemelerle şirket kurma kolaylığında üst sıralara yükseldik. Bu elektronik ortamdan istifade ederek, bütün verilerin bir yerde toplanmasıyla birlikte milleti kurumlarda dolaştırmadan işleri birkaç dakikada halledebiliyorsunuz. Eskiden birilerini mutlu etmeden kapıdan geçilemezdi. Böyle bir sistem olur mu? Şimdi sadece bir kişinin hatırnı soracak, geçip gidecek. Vatandaşa da memura da kolaylık. İnsanın müdahalesi ne kadar fazla olursa o kadar sorun olur. Memleketinizde gümrükleri, geçişleri kolay yapmanız yetmiyor. Diğer ülkelerinde bunu yapması lazım. Artık dünya şunu görmeli; Ticaretin tek yolu kalite ve rekabet. Bunun dışındaki yollar çıkmaz yollardır.

"KANUN ÇIKTIYSA UYGULAYACAKSIN!"

Karşılısız çeke adli para cezası geldi. Kare kodlu çek bu yanlış uygulamaları ortadan kaldıracak. 1 Ocak itibariyle taşınır ehli kanununu çıkarttık. Bu bir devrimdir. Bazı bankaları görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksanız! Bunun lamicimi yok. Uygulamazsanız gereği ne ise yaparız. Malı mülkü, aynı nakdi... Ne varsa hepsi teminat.

"ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"

Biraz da siz taşın altına elinizi koyun. Efendim dolar kurunda dalgalanma var. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurim. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek. Türkiye'nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi durumda. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler ve BETÖ'cüler ittifak kurdu. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye mücadele ediyorlar. Unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir. Bu millet burunlarından getirecek.

"ÖNÜMÜZDEKİ 75 GÜN ÖNEMLİ"

Gümrükleme alanında Türkiye çağ atladı. Ama bitmedi. Ticareti kolaylaştıracağız. Fiyaka olsun diye dışarıdan fuzuli masraf yapmanın bir anlamı yok. Türkiye'nin emaneti aldığımız ilk günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'yi zayıf düşüren tüm alanlar için gereken neyse yapıyoruz. Önümüzdeki 75 gün önemli.