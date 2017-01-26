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, Aydınlı Giyim'e kayyum atadı

  • Giriş Tarihi: 26.1.2017 12:31 Güncelleme Tarihi: 26.1.2017 13:14
TMSF, Aydınlı Giyim'e kayyum atadı
TMSF, Aydınlı Giyim'e kayyum atadı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik TUSKON operasyonunda tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Aydınlı Grubu'na bağlı Aydınlı Hazır Giyim'e, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () tarafından kayyum atandı.

ALKIŞLAYANLAR ARASINDA YER ALMIŞLARDI

Ömer Faruk Kavurmacı'nın, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra TUSKON'un 1 Mart 2014'te yaptığı genel kurulda Başkan Rıza Nur Meral'in, "Kimin inlerine girilecek" şeklindeki beyanını alkışlayanlar arasında yer almıştı.

PİERRE CARDİN, CACHAREL VE U.S. POLO DA VAR

İlerlemiş yaşı nedeniyle serbest kalan Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da işyerinde beyaz bir zarf üzerine yazılan "Forum İnşaat A.Ş. hisse dağılımının tamamı hizmete aittir" ibareleri bulunmuştu. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde , ve U.S. Polo markaları yer alıyor.

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