Bankalara uyarı: Elinizi taşın altına koyun artık

Başbakan Binali Yıldırım, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi kullanımını kolaylaştırmak için getirilen taşınır malların teminat gösterilmesi yasasına bazı bankaların riayet etmediğini söyledi. "Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşan Başbakan Yıldırım, ticareti rahatlatmak için 1 Ocak itibarıyla Taşınır Rehni Kanunu'nu çıkardıklarını anımsattı. Yıldırım, "Bu bir devrimdir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde teminat en büyük sorundu, bu taşınır rehni yani taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık" dedi.



KAMU BANKASI VAR

Aralarında bir kamu bankasının da yer aldığı bazı bankaların bu konuyu anlamayarak nazlandıklarını ve çeşitli mazeretler sunduklarını belirten Yıldırım, "Kanun çıktıysa uygulayacaksınız, bunun lamı, cimi yok. Uygulamazsanız irade gereği neyse yapar. Milleti yaşatmak varken, 'Bir tekme de ben vurayım' olur mu öyle şey" dedi. Ekonomide her şeyin kontrol atına alındığını kaydeden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, terör örgütleri ile mücadeleyi sınır kapılarında etkin bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.