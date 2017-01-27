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Büyükanne maaşı belli oldu!

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 11:22 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 11:43
Büyükanne maaşı belli oldu!
Büyükanne maaşı belli oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu büyükanne projesinin detaylarını açıkladı. Buna göre büyükanneye asgari ücretin yüzde 30'u verilecek, yaş sınırı 65 olacak

Bakan Müezzinoğlu "Emekli veya değil, o hizmeti vermesinin karşılığında bir destek olacak. Büyükannenin ekonomik koşulları bizim gündemimiz dışında. Büyükannenin, çocuğuna bakıyor mu bakmıyor mu, sağlık koşulları yeterli mi çocuk için. Hekim raporuna göre karar verilecek" dedi.

İŞTE BÜYÜKANNE MAAŞININ AYRINTILARI

Müezzinoğlu büyükanne maaşı ile ilgili olarak "Bir de hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin 2 mislinden fazla maaş almıyor olması. 4 asgari ücret düzeyinde maaşı olan aileden ziyade, iki asgari ücreti geçmeyecek şekilde dengelenecek. Anne talep ediyor, annenin maaşı 2 asgari ücreti geçmeyecek. Büyükanneye net asgari ücretin yüzde 30'u gibi ücret düşünüyoruz. 65 yaşı düşünüyoruz" dedi.

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