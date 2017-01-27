Dünya istikrar köprüsüne koştu

Çanakkale Boğazı’na gerdanlık olacak Çanakkale 1915 Köprüsü için İtalyanlar, Japonlar, Koreli ve Çinliler yarıştı. En kısa süreli teklif 5.5 yılla Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi OGG’den geldi. Ulaştırma Bakanı Arslan, “En kısa süreyi veren grupla sözleşme imzalanacak” dedi

Türkiye ekonomisine duyulan güven 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesinde bir kez daha gözler önüne serildi. İçinde Çin, Japonya, Kore ve İtalya'dan firmaların da yer aldığı 4 ortak girişim grubu 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 milyar lirayı aşan teklifler verdi. Köprü ve bağlantı yolları için 11'i yabancı 13'ü yerli olmak üzere toplam 24 şirket ihale dokümanı satın alırken, 4 ortak girişim grubu ihale için teklif verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlıkta düzenlediği toplantıda 2 bin 23 metre ayak açıklığı ile dünyanın en büyük köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için gelen tekliflerin Türkiye'deki ekonomiye olan güvenin göstergesi olduğunu kaydetti. Arslan, dünyadan çok önemli 13 finans kuruluşunun köprüyü finanse edebileceklerine dair iyi niyet mektuplarının bulunduğunu söyledi. Teklif veren dört grubun da yeterlilik aldığını anlatan Arslan, "Süre teklifleri açıldı. Komisyon teknik detaylı inceleme yapacak. Teknik ve detaylı incelemede yeterli bulunanlar içinde en düşük süreyi veren grupla sözleşme imzalayacağız" dedi.





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EN DÜŞÜK SÜRE 5.5 YIL

Bakan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesinde, 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5.5 yıllık yapım süresi dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi, Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi OGG'nin verdiğini açıkladı. IHI (Japon)-Itochu (Japon)-Join (Japon)-Makyol-Nurol-Japon Express Way'den (Japon) oluşan ikinci grubun önerdiği toplam yatırım bedelinin 10 milyar 494 milyon 574 bin 500 lira olduğuna işaret eden Arslan, bu grubun da 5.5 yıllık yapım süresi dahil önerdikleri toplam sürenin 17 yıl 10 ay 24 gün olduğunu kaydetti.

ASTALDİ TEKRAR GELDİ

Arslan, Cengiz-Kolin-CRBC (Çin) OGG'nin toplam yatırım bedelinin 10 milyar 324 milyon lira, 5.5 yıllık yapım süresi dahil önerdikleri toplam sürenin 18 yıl 8 ay 19 gün olduğunu ifade ederek, IC İçtaş-Astaldi'den (İtalyan) oluşan dördüncü grubun ise toplam yatırım bedeli 11 milyar 575 milyon 960 bin lira, önerdikleri toplam sürenin de 18 yıl 5 ay 15 gün olduğunu dile getirdi. Astaldi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de yatırımcı olarak yer almıştı.



"ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAK"





ÇALIŞILAN RAKAMLARLA ÖRTÜŞÜYOR

Bakan Arslan, "Bu rakamlar çerçevesinde şu an için en kısa süreyi veren Daelim-Limak-SKYapı Merkezi grubu. 5.5 yıllık yapım süresi dahil önerdikleri süre toplam 16 yıl 2 ay 12 gün. Rakamlar bunlar, süreler ortada. Proje bedelini düşündüğümüz zaman bizim de kurum olarak çalıştığımız rakamlarla örtüşüyor" şeklinde konuştu. Komisyonun şu andan itibaren çalışmalarına devam edeceğini belirten Arslan, teknik ve ayrıntılı çalışmaların yapılıp bitirilmesinden sonra herhangi bir aksaklık yoksa en kısa süreyi veren grupla sözleşmenin imzalanacağını ifade etti. 18 Mart 2017'de temeli atılacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücereti otomobiller için asma köprüde 15 euro+KDV, otoyolda kilometre başına 0.05 cent+KDV olacak.





MEGA PROJELERDE DURMAK YOK

'ŞU GRUP KAZANDI , DENEMEZ'

4 grubun da tekliflerinin ayrıntılı şekilde inceleneceğini anlatan Bakan Arslan, "Ülkemizin ve insanımızın hizmetine daha fazla proje sunabilmek adına mutluyuz, memnunuz. Finans kuruluşlarının gerek yurt dışında ve ülkemizdeki yatırımcı ve yapımcı firmaların bu oranda teveccüh gösterip 15 firmanın 4 grupta teklif vermesi memnuniyetimizi artırıyor. Ülkemize olan güvenin göstergesi olması nedeniyle önemsiyorum" diye konuştu. "Nihai teknik çalışma bitmeden şu grup kazandı denemez" diyen Arslan, "18 Mart'ta inşallah biz bunun temelini atacağız. Temel için 2 haftalık sürede tüm çalışmaları bitirmiş ve nihai kararı vermiş olmamız gerekiyor. Maç yapılırken kural değiştirme şansı yok" şeklinde konuştu.



HEDEF 2023'TE BİTİRMEK

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında bağlantı yolları ile birlikte 101 km otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. 5.5 yıl sürmesi planlanan inşaatın ardından, Cumhuriyetin ilanının 100. yılı olan 2023'te köprü ve otoyolun hizmete açılması hedefleniyor. Böylece, orta açıklık, kenar açıklık ve yaklaşım viyadükleri ile birlikte yaklaşık 5 bin 200 metrelik bir köprü ile Çanakkale Boğazı geçilmiş olacak.