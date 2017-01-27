Emeklilere iki güzel haber

2.1 milyonu aşkın kişinin beklediği haber geldi. 2016’ya ait tütün ikramiyeleri ile memur emeklileri, dul ve yetimlerinin yüzde 3’lük Ocak artışına ilişkin zam farkları hesaplara yatırıldı...

ZAM FARKI HESAPTA

2016'ya ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları ile memur emeklileri, dul ve yetimlerinin yüzde 3'lük Ocak artışına ilişkin zam farkları dün hesaplara yatırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödemeleri bir açıklamayla duyurdu. Emekli Sandığı Kanunu'na göre emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 96 bin 822 kişinin 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderildi. Buna göre; aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta Kasım- Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara Ocak ve Şubat ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı ödendi. ödemeler yapıldı Aylıklarını her ay alanlara ise 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi. Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2016'ya ait ek ödeme (tütün ikramiyesi) tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek dün ödendi.

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