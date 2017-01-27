Son dakika: MB: Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor

Merkez Bankası'nın Twitter hesabından, Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı.' açıklamaları yapıldı.

Merkez Bankası'nın Twitter hesabından, Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı.' açıklamaları yapıldı.

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