X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: MB: Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: MB: 'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor

  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 20:49 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 20:51
Son dakika: MB: Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor
Son dakika: MB: Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor

'nın Twitter hesabından, Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı.' açıklamaları yapıldı.

'nın Twitter hesabından, Merkez Bankası sıkı para politikası duruşuna devam ediyor, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile kur oynaklığı azalıyor. Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile getiri eğrisi yataylaştı.' açıklamaları yapıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.