X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: SP'den skandal karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Son dakika: SP'den skandal karar!

AA
  • Giriş Tarihi: 27.1.2017 20:17 Güncelleme Tarihi: 27.1.2017 20:45
Son dakika: SP'den skandal karar!
Son dakika: SP'den skandal karar!

Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notu "BB+" seviyesinde teyit edildi, not görünümü "durağan"dan "negatif"e indirildi skandal bir karar imza attı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e indirildiğini açıkladı.

S&P'den yapılan açıklamada, para politikasının kur ve enflasyon baskılarına cevabının yeterli olmadığı bildirilirken, enflasyon ve kur baskılarının Türkiye'deki şirketlerin ve bankaların finansman gücünü zayıflatarak büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Türkiye ekonomisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 daraldığının ifade edildiği açıklamada, 2016'da ekonominin yaklaşık yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği ve bu sene de ekonomik büyümenin yüzde 2,4 olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

S&P, daha önce yaptığı 2017 büyüme tahmininde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.