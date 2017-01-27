S&P'den skandal Türkiye kararı!

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü skandal bir şekilde 'durağan'dan 'negatif'e düşürdü. SABAH Ekonomi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin skandal karar için "S&P'nin görünümü negatife düşürmesi finansal sistemde eşine az rastlanır bir vahşilikle karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor" dedi.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu 'BB', yerli para cinsinden notunu 'BB+' seviyesinde teyit edildiğini, not görünümünün ise 'durağan'dan 'negatif'e indirildiğini açıkladı.

KURLARDA HAREKETLİLİK YOK

Daha önceden de Türkiye'nin kredi notunu düşüren S&P'nin açıklamasının artından kurlarda bir hareketlilik olmadı.

PİYASALAR FİTCH'İ BEKLERKEN...



Piyasalar bugün geç saatlerde açıklanması beklenen Fitch'in Türkiye kredi notu açıklamasına da kilitlenmişti.

"FİNANSAL VAHŞET"

SABAH Ekonomi yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin S&P'nin skandal kararı ile ilgili "Fitch'in Türkiye ile ilgili not değerlendirmesinin beklendiği bir anda, takvimsiz, S&P'nin görünümü negatife düşürmesi, finansal sistemde artık eşine az rastlanır bir vahşilikle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'yi sıkıştırma yarışında artık limit yok!" dedi.

MERKEZ BANKASI'NA KUMPAS

S&P Merkez Bankası'nın para politikasının kur ve enflasyona cevabının yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DE DÜŞÜRDÜ

S&P Türkiye ekonomisinin 2016'da yüzde 2 büyüdüğünün tahmin edildiği ve bu sene de ekonominin yüzde 2,4 büyüyeceğini öngördü. S&P daha önce 2017 için büyüme tahminini yüzde 3,2 olarak açıklamıştı.

S&P'NİN PLANSIZ AÇIKLAMASI NEREDEN GELDİ?

S&P, 2017 yılına ait ilk değerlendirmesini 5 Mayıs 2017 tarihinde yapacağını açıklamıştı. Uzmanlar S&P'nin bu açıklamasının Merkez Bankası'nın faiz artırımı haricindeki diğer tüm enstrümanları kullanmasına karşılık olarak yapıldığını söyledi.