'TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları' gerçekleştirildi

Turkcell ana sponsorluğunda, TOBB ve TEB işbirliğinde EticaretSEM tarafından organize edilen TOBB Türkiye Teknoloji Buluşmaları 26 Ocak’ta Antalya'da gerçekleştirildi.

E-ticaret sistemlerinin, teknoloji mentorluğunun ve dijital dönüşüm süreçlerinin gündeme alındığı etkinlik, alanından uzmanların sunumlarıyla devam etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte sektöre dair inovatif çözümler ve sorunlar masaya yatırıldı

ETİCARETSEM KURUCUSU VE TOBB E-TİCARET MECLİS BAŞKAN YARDIMCISI MERTER ÖZDEMİR:

Amacımız değil araçlarımız değişiyor. Jeton kontör oldu, ansiklopedi wikipedia oldu. Ticarette de amacımız hala aynı, amacımız malımızı satmak ama kullandığımız araçları değiştiriyoruz. Bir dijital dönüşüm aşamasındayız. İşlerimize teknolojiyi ne kadar erken entegre edersek, uyum sağlama kapasitemiz de o kadar artar.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI DAVUT ÇETİN:

Teknoloji Buluşmaları bizim oda olarak bu yılki hedeflerimize çok uydu. Çünkü biz 2017'yi inovasyon yılı ilan etmiştik. Bazıları terör varken, turizm düşüşe geçmişken neden inovasyona yoğunlaştığımızı sorguluyor. Ama artık dünya eski dünya değil. Teknoloji ilerlerken siz oturup da arkasından bakamazsınız. Silah kılıcı her zaman yener. Kazanmak istiyorsak teknolojiye yatırım yapmalıyız.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ BÜLENT KARAKUŞ:

Geçtiğimiz yıl TOBB bünyesinde e-ticaret meclisini kurduk. Meclisimiz eliyle dünyada da Türkiye'de de yeni gelişmekte olan e-ticaret sektörünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Meclisimizin çalışmalarıyla alakalı yakında çok şey duymaya başlayacaksınız. Türkiye dünyanın en önemli 6. Turizm destinasyonu ama 2016 çok zor geçti. Terör belası turist sayısını geçtiğimiz yıl yüzde 30 aranında düşürdü. Antalya da bundan en çok etkilenen şehirlerden biri. Bu arada da şunu gördük ki; tur operatörlerine bağımlı bir turizm sistemiyle daha ileri gidemeyeceğiz. Google verilerine göre dünyada tatil amaçlı seyahate çıkan her 100 kişiden sadece 30'u tur operatörünü tercih ediyor. Geri kalanı tatil planını internetten yaptığı araştırmalarla belirliyor. Bu anlamda turizm dijitale geçmesi ve dünyaya açılması gereken en öncelikli konularımızdan biri. E-ticaretin önündeki engellere gelecek olursak bunlardan ilki güven problemi. Yapılan bir araştırmaya göre "Bir başkasına güvenir misiniz?" sorusuna İsveç yüzde 63 ile evet diyor. Bu rakam Türkiye'de yüzde 8. İşte bu güven sorunu bir internet sitesine kredi kartı bilgilerini vermeyi haliyle e-ticareti zorlaştırıyor. TOBB olarak bu konuda e-ticaret tescili, güven damgası uygulaması ve lojistik merkezi üzerine çalışıyoruz. Bakanlığa da düşüncelerimizi bildirdik. Özellikle güven damgası uygulamasıyla güven sorununu aşabileceğimize inanıyorum.

TURKCELL KURUMSAL SATIŞ DİREKTÖRÜ SERDAR TARHAN:

Günümüzde en önemli kavramlar dijital dönüşüm, inovasyon ve girişimcilik. Hız en önemli unsurlardan. Harley Davidson firmasının piyasa değerinin 1 milyar dolara ulaşması için 86 yıl geçti. Twitter ise sadece 3 yılda bu rakama ulaştı. Bu çarpıcı başarıların ardında yıkıcı inovasyon kavramı vardır. Yani gelir ve tüm algıyı yıkar, yerine yeni bir şey koyarsınız. Uber'in tek bir aracı yok ama ulaşım lideri, Airbnb'nin hiç oteli yok ama bütün otelleri bünyesinde barındırıyor. Alibaba'nın hiç stoğu yok ama ticaret lideri. Facebook hiç içerik üretmiyor ama içerik lideri. İşte bunlar yıkıcı inovasyondur. Bizim de algımız bu yönde olmalı. Bulut teknolojilerinin gelişmesiyle, herkesin bilişim hizmetlerini hiç yatırım maliyeti olmadan kullanabilmesi ve işini geliştirebilmesi mümkün.

TOBB GİRİŞİMCİLİK VE SEKTÖRLER DAİRESİ BAŞKANI OZAN ACAR:

Bu devirde dijitalleşmeden zenginleşmek mümkün değil. Uber ve Airbnb gibi yıkıcı inovasyon firmalarının çoğalmasıyla işsiz insanlar ordusu olacağı gibi bazı kaygılar oluyor. Ama tam tersine insanlar yeni yetenekler kazanacak ve yeni iş alanları ortaya çıkacak. Hatta Danimarka bu yapısal işsizliğe engel olmak için yeni kabiliyetler kazandırma çalışmalarına başladı. Şirketlrein dönüp kendilerine bakması gerektiği bir dönemdeyiz.

TEB GİRİŞİM BANKACILIĞI DİREKTÖRÜ İBRAHİM COŞKUNER:

Dünyadaki girişimcilik furyası ile beraber TEB olarak Girişim Bankacılığı birimimizi 2013 yılında açtık. Araştırmalara göre geleneksel firmaların istihdama olan katkısı ciddi bir düşüşte. Bu nedenle girişimcilik diyoruz. Bilgiye kim sahipse o büyük bir firma kurabiliyor günümüzde girişimci olarak. Bu bir fırsat eşitliği de demek aynı zamanda. Bu nedenle girişimciliği çok önemsedik ve 2013'den bu yana toplam 700 milyon lira kredi verdik. Türkiye'de 10 şehirde TEB Girişim Evi kurduk. Silikon Vadisi'nde de bir merkezimiz var.