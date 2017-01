Afrika’da birkaç yıl içinde sönüp gidecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika ziyaretinde heyette yer alan TİKA Başkanı Serdar Çam, ziyareti ve TİKA'nın bölgedeki faaliyetlerini SABAH'a değerlendirdi. Çam, Afrika'nın tamamında yürüttükleri kalkınma projeleriyle FETÖ'nün bu kıtadaki etkinliğinin azaldığını belirterek, "Birkaç sene içinde sönüp gidecekler inşallah" dedi.



ÜLKELERE UYARIDA BULUNDU

Afrika ülkelerini dikkatli olmaları konusunda uyaran Çam, şunları söyledi: "Bu devletler dikkatli olmayıp hâlâ onların peşinde giderse aynı tehdit onlar için de geçerli. Çünkü siyasete ve bürokrasiye müdahil oluyorlar. Her alanda çok ucuz numaralara gidebilirler." Afrika kıtasında TİKA'nın 21 koordinasyon ofisi açma hedefi olduğunu belirten Çam, "17'sini tamamlıyoruz. Hedefimiz bütün Afrika'da olmak. Hemen hemen her Afrika ülkesinde bayrağımızı dikmeye çalışıyoruz. Mozambik'te de inşallah ofis açma sürecini başlatacağız. Her üç ülkeye de proje bazlı desteklerimiz oluyor. Kalkınmanın alt konuları olan eğitim, sağlık ve birçok noktadaki ihtiyaçların giderilmesi noktasında çalışmalar olacak. Turizm, tarım, hayvancılık ve çeşitli mesleklerin uzmanlığına yönelik eğitim çalışmaları başlatacağız" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İTİBAR ETMEYİN



PROJELERİ EMİNE ERDOĞAN AÇTI

Tanzanya'da TİKA Ofisi'nin açılışını Emine Erdoğan yaptı. Açılışta, engelliler için 25 akülü araç ile devlet hastanesine bağışlanmak üzere iki kuvöz hibe edildi. Emine Erdoğan, Mozambik'te de 1 Mayıs Yetimhanesi'ni ziyaret etti ve TİKA'nın sağladığı 20 akülü engelli aracının teslim törenine katıldı. Erdoğan, Madagaskar'da TİKA tarafından hizmete sokulan Kadın Eğitim Merkezi'nin açılışını da yaptı.