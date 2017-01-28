ASKON'dan S&P ve Fitch açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca yaptığı açıklamada derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch’in notumuza ilişkin olumsuz istikametteki değerlendirmelerini erken karar olarak değerlendirdi. Koca, Türkiye’nin ilk çeyrekle birlikte yeniden tırmanışa geçeceği ve yükselen yıldız olmaya devam edeceği vurgusu yapıldı.

ÜLKEMİZİN BÜYÜME TRENDİ GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

"Derecelendirme kuruşları S&P ve Fitch ülkemizin notunu farklı kategorilerde düşürme istikametinde karar açıkladılar. Türkiye genellikle sürprizler yapabilen bir ülkedir. 2008 krizinden bu tarafa tüm ülkelerin performansları dikkatle incelendiğinde ortaya çıkan çok somut bir gerçeklik var ki o da büyüme noktasında ülkemiz her zaman ilk 5 içerisinde bulunmayı başarmıştır. Bu görmezden gelinemez.

ÜLKEMİZ YÜKSEK BİR MORALİTE İLE EKONOMİK MÜCADELESİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Son zamanlarda bölgesel risklerin artışı dolayısıyla yaşadığımız bir stres olduğunun farkındayız. Terör hadiselerinin dünyada ülkemizi görünür kıldığı olumsuz fotoğrafların sayısı da yüksektir. Evet bir darbe girişimine muhatap olmuş bulunuyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen ülkemiz ciddi anlamda bir performansla ve son derece yüksek bir moralite ile ekonomik mücadelesini de vermeye devam ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ İLK ÇEYREKTE ÜLKEMİZ YENİDEN TIRMANIŞA GEÇECEKTİR

İyi niyetle ve özellikle doğru bir gelecek projeksiyonu ile konuya bakılacak olursa bölgesel risklerin nispeten düşme meyli olan önümüzdeki ilk çeyrekte ve referandumla gelecek olan güven tazeleme psikolojisi ile ülkemiz yeniden tırmanışa geçecektir.

ÜLKEMİZ YÜKSELEN YILDIZ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Burada en dikkat çekici konunun döviz üzerinden sıkıştırılan bir portföy ekranı sorununun yaşanmasıdır. Ancak bu durumun da nasıl yönetildiğine iyi bakmak gerekir. Sadece ekranlar ekonomiyi gösteren sonuçlar olarak alınamazlar. Ekonominin en temel dinamiğinin ülke insanın yönetimiyle birlikte içine girmiş olduğu güven bütünlüğünün ne tür bir gelecek sunduğu gerçeğidir.

Her şeye rağmen ülkemiz yükselen yıldız olmaya devam edecektir. Yakın geleceğin en çok tercih edilen yatırım ortamı olacağından şüphemiz yoktur. O zaman bu derecelendirme kuruluşlarının hızla notumuzu yükseltmesini bekleyeceğiz."