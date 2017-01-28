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te ‘kara liste’ dönemi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017
Elektrikte ‘kara liste’ dönemi
Elektrikte ‘kara liste’ dönemi

Serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte vatandaşa birçok kolaylık sunan tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak.

Serbest tüketici döneminin başlaması ile birlikte vatandaşa birçok kolaylık sunan tedarik şirketleri "kara liste" uygulaması ile de kaçak elektrik kullanan ve her yıl fatura ödeme süresini ortalama 6 kez fatura geçirenlerin gözünün yaşına bakmayacak.

UZAKTAN KE SİLECEK
Kaçak elektrik kullanımına yönelen ve faturasını düzenli ödemeyen tüketicilerin, evlerin içerisinde bulunan elektrik sayaçları sökülerek, direk üzeri panolara yerleştirilecek. Bu müşteriler "sorunlu tüketici" kategorisinde yer aldığı için ekiplere evin içerisinde açma-kapamada da sorun çıkardıklarından uzaktan kesme-bağlamalı sayaçlar takılacak. Herhangi bir kaçak durumunun tespiti ya da fatura ödeme dönemini geçirdiklerinde elektrikleri uzaktan kesilecek. Tedarik şirketleri, yapılan yeni çalışma ile düzenli fatura ödememede kara listeye alınma süresini 8 aydan 6 aya çekmeyi planladığı öğrenildi. Her ay bu kategoride yer alan tüketicilere ekip göndermek yerine kara liste uygulamasıyla tüketicilerin sayaçlarını elektrik direklerine taşıyacağı öğrenildi.

ANİ BASKINLAR ARTACAK
Doğu ve Güneydoğu'da kaçak elektrik kullanımını önlemek için ani baskınlar yapılacak. Bölgede bazı vatandaşların çift hat çektiği, emlakçıların da "kaçak hatlı" söylemi ile ev pazarladıkları belirlendi.

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