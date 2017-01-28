Galip Öztürk ‘Ben de varım’ dedi

Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, anayasa değişikliği için yapılacak olan referanduma 'Evet' diyeceğini açıkladı

Nisan ayında yapılacak referandum öncesinde ünlü isimler sosyal medya üzerinden 'Var mısın?' kampanyası başlattı. Ünlülerin bu kampanyasına İşadamı, Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk de katıldı. Öztürk sosyal medya hesaplarından "Başkanlık Bağımsızlıktır, Başkanlığa 'EVET' mesajı verdi ve 'Ben de varım' dedi.



Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan'ın başlattığı 'Başkanlığa var mısın' kampanyası çığ gibi büyüdü. Ünlüler başta olmak üzere çok sayıda kişi sosyal medya hesapları üzerinden 'Ben de varım' mesajları yayınlayarak, Nisan ayında yapılacak referandumda verecekleri oyun 'Evet' olacağını açıkladı.



Kampanyaya Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk de destek verdi. Öztürk sosyal medya hesabı üzerinden "Başkanlık bağımsızlıktır, başkanlığa EVET. Ben de varım" mesajı yayınladı. Öztürk'ün takipçileri de bu paylaşımı destekleyen çok sayıda yorum yaptı.



Öztürk, referanduma ve başkanlığa neden evet dediğini de gerekçeleri ile açıkladı. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye istikrar getireceğine olan inancını dile getiren Öztürk, "Başkanlık sistemi doğrudan doğruya bir başkanın emrinde, Bakanlar Kurulu'yla, Meclis'iyle 5 sene boyunca tartışmasız icraat yapılmasını sağlar, cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında yaşanan ihtilafları, dolayısıyla çift başlılığı ortadan kaldırır. Çift başlılık ortadan kalkarsa istikrar da kalıcı olur. Başkanlık sistemi, terörle mücadelenin tek elden yürütülebilmesi ve kararların anında verilebilmesi için de son derece önemli. Başkanlık sistemi bu hızı sağlayacaktır" açıklamasını yaptı.



DARBELER TARİHE KARIŞACAK



Türkiye'de her 10 yılda bir darbe ya da darbe girişimi yaşadığına işaret ederek, Türkiye'nin 15 Temmuz'da çok büyük bir tehlike atlattığını hatırlatan Öztürk, Başkanlık sisteminde Başkan tek otorite olacağı için darbeler de tarihe gömülmüş olacak" dedi.



Yeni sistemde milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkartıldığını, bu sayede kentlerin parlamentoda daha çok temsil edileceğini söyleyen Öztürk bu sayede vatandaşların sorunlarını takip eden, daha büyük bir milletvekili kitlesinin olacağına vurgu yaptı.



Referanduma evet demek için daha pek çok sebebin alt alta yazılabileceğini kaydeden Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk, Nisan'da yapılacak bu seçimin Türkiye'nin var olma seçimi olacağını da ifade etti.