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Kara parayı işadamlarıyla akladılar

  • Giriş Tarihi: 28.1.2017
Kara parayı işadamlarıyla akladılar
Kara parayı işadamlarıyla akladılar

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin üç sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde, örgütün "himmet" paralarını sisteme aktarmak için işadamlarını kullandığı belirtildi. İddianamede, vatandaşlardan "himmet" adı altında alınan paraların doğrudan il ya da ilçe sorumlusu olan finans imamında toplanması ve saklanması ile bu paranın nereden bulunduğunun sorulması durumunda örgüte sıkıntı yaratabilecek hususlar olduğuna işaret edildi. Öte yandan, Kırıkkale merkezli 3 ilde, 30 esnaf gözaltına alındı. Bursa merkezli 7 ilde yapılan operasyonda ise 9 şüpheli gözaltına alındı.

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