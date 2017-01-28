Kasadaki 200 kripto temizlendi

FETÖ’nün devletin kasası konumundaki Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı’na sızan örgüt üyeleri temizleniyor. İki kurumdan örgütle bağlantılı 200’e yakın kişi ihraç edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans sektöründeki kripto ağı çözülüyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Hazine Müsteşarı Osman Çelik devletin iki kilit kurumunda FETÖ ile mücadelenin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nda darphaneden faiz kararlarında belirleyici olan birimlere kadar kritik görevlerde bulunan 200'e yakın kilit isim görevden alındı.



KRİTİK BİRİMLERE YERLEŞTİLER

Hazine ve Merkez Bankası'na ilişkin görevden almalara yönelik Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e yönelik soru önergesine yanıt veren Hazine Müsteşarı Çelik, Darphane ve Damga Genel Müdürlüğü'nde 2 genel müdür ve 1 genel müdür yardımcısı, Hazine kontrolörleri, uzman, bilgisayar işletmenlerinin de yer aldığı 79 kişinin terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle ihraç edildiğini bildirdi. Bu liste içerisinde 6 daire başkanı, bir hazine başkontrolörü, aralarında stajyerlerin de yer aldığı 17 Hazine kontrolörü, 37 Hazine uzmanı ve yardımcısı, 15 sigorta denetleme uzmanı, hukuk müşaviri, şube müdürü de yer alıyor. Çelik, "Kanun Hükmünde Kararname'ler (KHK) kapsamında 79 kişi terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum, gruplara üyeliği, irtibatı olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. Görevden uzaklaştırılan bir genel müdür görevine iade edilirken, 6 kişi de görevden uzaklaştırıldı. Diğer yandan 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihleri arasında görevinden uzaklaştırılanlardan veya ihraç edilenlerden mahkeme kararıyla görevine iade edilen personel bulunmamaktadır" tespitini yaptı.



MERKEZ'DE 102 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya da, darbe girişiminden sonra OHAL kapsamında çıkarılan KHK'larla bankada toplam 102 personelin işine son verildiğini açıkladı. Bugüne kadar kamu görevinden çıkarılanların sayısı 95 bine ulaştı.



MAHKEMEYLE GERİ DÖNEN YOK

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya soru önergesine verdiği cevapta mahkeme kararıyla görevine iade edilen personelin bulunmadığını belirtti. Çetinkaya, "Bankamızda 16 Temmuz-7 Kasım tarihleri arasında görevinden çıkarılarak işine son verilen personelin yerine herhangi bir personel alımı yapılmamıştır" bilgisini verdi. Öte yandan, Ocak 2017 itibarıyla dondurulan hesap sayısı 5 bine yaklaştı.



SAVCILIKLARA SUÇ DUYURUSU

Merkez Bankası ve Hazine'de olduğu gibi kamu bankalarında da FETÖ'nün temizlenmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu da, örgütün finans trafiğine ilişkin bilgileri savcılıklarla paylaşıyor. Örgüt yöneticilerinin üçüncü şahıslar ile akrabaları üzerine açtıkları banka hesapları donduruldu. Üçüncü isimler adına kiralanan banka kasalarına da el konuldu.



YURTDIŞI HESAPLAR TAKİP EDİLİYOR

Yurtdışı kara para izleme kurulları ile operasyonların kapsamı da genişletildi. Örgütün finans trafiğini yöneten kilit isimler ve kuryelere yönelik küresel girişimler de devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ByLock kullanan 130 bine yakın kamu personeli isim listesi ile ilgili soruşturmalar sonucunda hazırlanacak olan raporlarla beraber kamuda yeni ihraçlar da yapılacak.