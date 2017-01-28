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Merkez Bankası PPK toplantı takvimini açıkladı

AA
  • Giriş Tarihi: 28.1.2017 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.1.2017 12:13
Merkez Bankası PPK toplantı takvimini açıkladı
Merkez Bankası PPK toplantı takvimini açıkladı

TCMB, 2017 yılı PPK toplantılarının 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantılarının 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, 2017 yılı için PPK toplantıları ve rapor takviminin belirlendiği kaydedildi. Açıklamada yer alan bilgilere göre, 2017 yılı PPK toplantıları 16 Mart, 26 Nisan, 15 Haziran, 27 Temmuz, 14 Eylül, 26 Ekim ve 14 Aralık tarihlerinde yapılacak.

PPK toplantı özetleri 31 Ocak, 23 Mart, 28 Nisan, 22 Haziran, 1 Ağustos, 21 Eylül, 1 Kasım ve 21 Aralık tarihlerinde yayımlanacak.

Enflasyon Raporları ise 31 Ocak, 28 Nisan, 1 Ağustos ve 1 Kasım tarihlerinde açıklanacak. Finansal İstikrar Raporu da 30 Mayıs ile 30 Kasım tarihlerinde kamuoyu ile paylaşılacak.

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