Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere'ye çağrı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İngiltere Başbakanı Theresa May'ı kabul etti. Erdoğan "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim" dedi.

20 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI TEKLİF ETTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreç İngitere ve Türkiye arasında çok daha farklı bir konuma gelecek. Ekonomik alanda 15,6 milyar dolar seviyesine çıkan ticari hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı kendilerine teklif ettim. Stratejik ortaklık konusunda attığımız adımın her iki ülke arasında aksamadan devam etmesine gerek Bakanlar, gerekse Başbakanlar seviyesinde gerçekleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bir diğer önemli konuda özellikle enerji alanında iş birlikleri yapmamız mümkün. Bunları konuştuk" dedi.

"TÜRK FİRMASI İNGİLTERE'DE ÖNEMLİ BİR İHALE KAZANDI"

Bir Türk firmasının İngiltere'de çok önemli bir ihaleyi kazanmak suretiyle orada botlar yapacak olması önemli bir gelişme. Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmesi sevindirici. İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımlara girmesi de bizi mutlu edecektir. Sayın Theresa May'da bu azmi gördüm.

İngiltere Başbakanı Theresa May ve Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi