S&P ve Fitch'den Türkiye’ye siyasi komplo!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Standard & Poor's (S&P) dün yine siyasi iki karara imza attı. Piyasalar Fitch'in kredi notu açıklamasına odaklanmışken S&P ani bir kararla not görünümünü durağandan negatife çekti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Fitch de S&P'nin yönlendirmesiyle skandal bir şekilde Türkiye'nin notunu düşürdü

DARBE GİRİŞİMİNDEN 5 GÜN SONRA...

Reyting şirketi Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu değerlendirmesi beklenirken, akşam saatlerinde S&P'den ani bir açıklama geldi. Kuruluş, sudan bahanelerle not görünümünü durağandan negatife çekti. Hatırlanacağı gibi S&P, başarısız darbe girişiminden hemen 5 gün sonra, 20 Temmuz'da takvim dışı bir açıklamayla Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına indirerek, siyasi kararlar aldığını göstermişti.



SİYASİ BAHANELER

S&P'nin yönlendirme olarak algılanan kararının ardından gece saatlerinde Fitch de Türkiye'nin notunu bir basamak düşürerek 'yatırım yapılabilir' seviyenin altına çekti. Reyting şirketi terör riski, OHAL ve referandum gibi siyasi bahaneler üretti. Kuruluş üçüncü çeyrek büyümesinin de düşük çıktığını belirtirken, not verdiği Avrupa ülkelerinin negatif büyüme dönemlerini unuttu.

S&P'NİN PLANSIZ AÇIKLAMASI NEREDEN GELDİ?

S&P, 2017 yılına ait ilk değerlendirmesini 5 Mayıs 2017 tarihinde yapacağını açıklamıştı. Uzmanlar S&P'nin bu açıklamasının Merkez Bankası'nın faiz artırımı haricindeki diğer tüm enstrümanları kullanmasına karşılık olarak yapıldığını söyledi.

BATIK AVRUPA'YI GÖRMÜYORLAR, HEDEF REFERANDUM

Avrupa'da büyüme oranları çok daha düşük olan ülkeleri bile en üst seviyede notlayan kurumun yaptığı açıklamada da siyasi mesajlar verildi: "Siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflattı. Referandumun başarılı olması halinde kontrol ve dengelerin zayıfladığı bir sistem gelecek." Fitch'in açıklamasının ardından, dolar 3.88'e çıktı.