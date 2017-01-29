2017’nin turizm rotası çizildi

80 ülkeden 5 bin turizmciyi ağırlayan EMITT’e 430 yabancı tur operatörü katıldı. Fuarda, bu yılın turizm rotası çizilirken, tur operatörleri yabancı şirketlerle işbirliği olanaklarını masaya yatırdı

Dünyanın beşinci ve bölgemizin en büyük turizm fuarı olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 80 ülkeden 5 bin turizmciyi buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın (THY) kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenen fuara bu yıl 430 yabancı tur operatörü katıldı. Fuarda işbirliği yapmak için görüşmeler yapan tur operatörleri ve otellerin stantlarında büyük bir yoğunluk oldu.

430 OPERATÖR GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı açılışta yaptığı açıklamada "1950'lerde 25 milyon olan uluslararası turist sayısı bugün 1 milyar 200 binin üzerine çıktı. Turizm ülkeleri olarak birbirimizle rekabet etmeye ihtiyacımız yok. Bu sayı yakın zamanda 2 milyarın üstüne çıkacak. Dolayısıyla her ülke istediğinden de fazla turist ağırlayacak. Bugün Türkiye'ye gelen, yarın Tunus'a, Mısır'a ya da başka bir yere gidecek. Dolayısıyla turizmdeki rekabet yıkıcı olmamalı, dünya barışına katkı sağlamalıdır. Bu kapsamda bu fuar, tüm dünyaya ve dünyayı yaşanmaz bir hale getiren karanlık güçlere karşı bir meydan okuma alanı. Bu meydan okumaya ve mücadeleye katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın sadece Türkiye turizmine değil, dünya turizmine ve barışa katkı sağlayacağı inancındayım" dedi. ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın ise Japonya, Kırgızistan, Nepal, Kosova ve Mauritius'un ilk kez fuara katıldığını belirterek, "Fuar kapsamında yapılan görüşmeler, turizm sektörünün 2017 yılındaki rotasını çizdi" dedi. 430 yabancı tur operatörü aralarında Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İtalya, Kuveyt, Portekiz, Rusya gibi ülkelerden geldi.





BU YIL TOPARLANMA 2018 SIÇRAMA YILI OLACAK

Jolly Tur'un Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, turizmde yaşanan krizde iç pazarın önemine değinerek, eylül-ekim aylarında kontratlarını tamamladıklarını, kur farkından doğan fiyat farkını iç pazarda fiyatlara yansıtmadıklarını, dolayısıyla Türk müşterinin yabancı müşteriden avantajlı hale geldiğini söyledi. Vardar, bu avantajın yüzde 65'lere vardığını belirtti. Yurtdışı turlarda ise kur farkının dezavantaj yarattığına işaret eden Vardar, maliyetlerin arttığını, bunu aşmak içinse destinasyon sayısını 83'ten 173'e çıkardıklarını ve daha ekonomik paketler hazırladıklarını söyledi. Coral Travel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kamçı fuarın uluslar arası boyutuna dikkat çekerek, stantlarına yoğun bir ilgi olduğunu ifade etti. Tatil.com Genel Müdürü Bülent Kuş, fuarın bşr önceki yıla oranla çok daha verimli geçtiğini belirtti. Titanic Otel İcra Kurulu Başkanı Muzaffer Aygün ise Türkiye'nin en zor dönemi geride bıraktığını belirterek, "2017 toparlanma, 2018 ise sıçrama yılı olacak" şeklinde konuştu. Sueno Otel Yönetim Kurulu Danışmanı Haşim Erdoğan ise 2017'de Rusya'nın 3 milyonu geçerek sektörün yüzünü güldüreceğini kaydetti. Erdoğan, "Avrupa'danda son dakika satışları olacaktır" dedi.