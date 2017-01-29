Askeri ücretle ilgili flaş açıklama!

Maliye Bakanı Naci Ağbal milyonlarca asgari ücretlilerin merakla beklediği haberi verdi. Ağbal, "Asgari ücret 2017'de 1404 liranın altına düşmeyecek" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) yapılan istişare toplantısına katılan Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu ücretle çalışanların durumlarında her geçen yıl iyileştirme yapıldığını söyleyen Ağbal, "2017'de asgari ücret 1404 liranın altına düşmeyecek. Bunu da asgari geçim indiriminde yapacağımız düzenlemeyle sağlayacağız" diye konuştu.

PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNDENDE YARARLANACAKLAR

Vergi ve prim borcu yapılandırmasında bir kısım vatandaşların peşin veya taksit ödeme imkanını kullanamadığını hatırlatan Ağbal, şunları söyledi:

"Mayıs ayına kadar peşin veya taksitlerini öderlerse kanundan yararlanacaklar. Peşin ödeme indiriminden de yararlanacaklar. Taksit ödeme imkanını seçen aralık ve ocakta taksitlerini ödeyen işletmelerimiz önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarına ilişkin vergi ile prim ödemeleri var. Onları mayıs ayı sonrasına erteledik. Ödenmeyen bu paralar için faiz almayacağız."

2017 yılında yapılacak yeni çalışma paketlerini anlatan Maliye Bakanı Ağbal, "Siz istediğiniz kadar yenilik yapın kamu yönetiminiz iyi değilse yaptığınız yenilikler bir işe yaramıyor. Bir işletme iyi gününde borçlarını ödemişse, vergilerini zamanında vermişse ve gün gelip sıkıntıya düşmüşse ben devlet olarak onun üzerine niye gideyim? Tam tersine onun elinden tutup onu kaldırmam lazım" dedi. Maliye olarak kötü gün dostu olacaklarını belirten Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: