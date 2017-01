Avrupa’ya başka Türkiye’ye başka

Reyting şirketlerinin çifte standardı önceki gün bir kez daha tescillendi. Bugüne kadar siyasi, yanlı ve manipülatif kararlara imza atan Fitch ve S&P, Avrupa ülkelerindeki siyasi belirsizlikleri görmezden gelip notlarını koruyor

Dünya ekonomisini krize sürükleyen hatalarıyla gündeme gelen, hesap verme yükümlülüğü bulunmadığı için sürekli manipülatif ve yanlı kararlar alan, yıllarca iflas sınırındaki birçok ülkenin notunu yatırım yapılabilir seviyede tutup Türkiye'ye haksızlık yapan kredi derecelendirme kuruluşlarının çifte standardı bir kez daha tescillendi. Önceki gece takviminde yer almamasına rağmen Standard&Poor's (S&P) Türkiye'nin görünümünü negatife, arkasından da Fitch yatırım yapılabilir notumuzu spekülatif seviyeye çekti.

İLK SİYASİ KARARLARI DEĞİL

Aslında Moody's de Fitch de S&P de geçmişte hem siyasi hem de hatalı kararlara imza atan kuruluşlar. Hatırlanacağı gibi S&P, 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminden 5 gün sonra alelacele bir açıklamayla Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü. Moody's de darbe girişiminin Türkiye ekonomisinde yarattığı şok etkisinin büyük ölçüde bertaraf edildiğini belirttikten iki gün sonra 'siyasi' ve 'tuhaf' bir açıklamayla ülke notunu indirmişti. Geçmişte Türkiye'nin performansını hiçe sayan Fitch de yıllarca iflas riski taşıyan ülkelerin notlarını korumuştu.

AVRUPA'DA DA REFERANDUMLAR VAR!

Fitch Türkiye'nin notunu düşürürken OHAL ve referandum gibi bahaneler üretirken 2017'de siyasi riskin arttığı Avrupa'yı görmezden geliyor. Açıklamalarında Fransa, Almanya ve Hollanda'da yapılacak kritik seçimleri, İngiltere'nin AB'den çıkma kararını, terör tehditlerini ve düşük büyümeyi Avrupa'nın karşı karşıya olduğu riskler olarak gösteren Fitch, bunları nota yansıtmıyor. Örneğin, reyting şirketi, önceki gece aldığı kararda siyasi belirsizliklerin yaşandığı İspanya, Danimarka ve Hırvatistan'a dokunmadı. Üç ülkenin de notunu aynı seviyede korudu.



DOLARDA ANİ YÜKSELİŞ BEKLENMİYOR

Analistler , Fitch ve S&P'nin siyasi komplosunun hisse senedi piyasası ve döviz kurlarını etkilemesini beklemiyor. İntegral Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, Fitch'in kararının sürpriz olmadığını belirterek, "Bu beklentinin büyük ölçüde fiyatlamalara dahil edildiğini düşünüyorum. Hisse senedi piyasasında, yabancı alımları önümüzdeki hafta içinde yeniden devam edebilir. Tahvil piyasasında çok büyük çıkışlar, dolar kurunda ise ani yükselişler beklemiyorum" dedi. Işık FX Başanalisti Gizmen Nalbantlı ise "Fitch'in not indirimi kur tarafında fiyatlanmıştı. Not kararının endeks üzerinde daha etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Not indirimi sonrası bankaların sermaye yeterlilik rasyoları 100 baz puan düşebilir" diye konuştu. Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz da kredi derecelendirme kuruluşlarının nicelden çok nitel verilerle değerlendirme yaptığını kaydetti.



İŞ DÜNYASI: BİZİ YILDIRAMAZLAR

Kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki gösteren iş dünyası da "Bizi yıldıramazlar" mesajı verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Son yıllarda ekonomimizin gidişatı ile bağdaşmayan not indirimleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Ancak bunlar bizi üzse de yıldırmayacak" dedi. ASKON Başkanı Mustafa Koca da bölgesel risklerin ilk çeyrekte düşebileceğini, referandumla gelecek güven tazeleme psikolojisi ile ülke ekonomisinin yeniden tırmanışa geçeceğini bildirdi.