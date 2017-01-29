EPDK düğmeye bastı LNG istasyonları geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyon projeler arasında yer alan İzmir Aliağa'da Türkiye'nin ilk yüzen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma terminalini devreye almasının ardından şimdi de bu alanda önemli bir adımı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) attı. EPDK, yaptığı yönetmelik değişikliği ile LNG istasyonları kurulmasını kararlaştırdı. Özellikle kamyon, tır, otobüs gibi vasıtalarda uygulama alanı olan LNG kullanımının yaygınlaştırılarak karbondioksit salınımının düşürülmesi ve çevreyle dost taşımacılığın teşviki öngörülüyor. EPDK aldığı kurul kararı doğrultusunda Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda LNG istasyonlu toptan satış lisans sahiplerinin, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışını, belli bir adreste kuracakları tesiste gerçekleştirebilecekleri hükme bağlandı. Böylelikle sadece lisans sahipleri lisanslarına konu tesiste LNG satışı gerçekleştirebilecekler. Yurt genelinde doğalgaz satışı yapan diğer toptan satış şirketlerinin ise belli bir adreste karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapmak istemesi halinde ayrı lisans almaları zorunlu hale getirildi.



GAZLA SALINIM AZALACAK

Özellikle kamyon, tır, otobüs gibi vasıtalarda uygulama alanı olan LNG'nin yakıt olarak kullanılması küçük araçlarda depolama açısından uygun olmadığı için kullanılmazken, yeni düzenleme ile doğalgazın kullanım alanının yaygınlaştırılması ve karbondioksit salımlarının düşürülerek çevreyle dost taşımacılığın teşviki öngörülüyor.