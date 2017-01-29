Sağlık Bakanı Akdağ: Mersin Şehir Hastanesi 3 Şubat'ta açılacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "3 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin resmi açılışını yapacaklar." dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Mersin Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunmak için geldiği kentte, Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Burada bir konuşma yapan Akdağ, Mersin'i çok sevdiğini, şehir hastanesi nedeniyle de kente daha sık gelip gideceklerini belirtti.

Şehir hastanesinin geldiği son noktayı görmek için kentte bulunduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"3 Şubat Cuma günü saat 14.30'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin resmi açılışını yapacaklar. Bu gerçekten bizim için heyecan verici. Şehir hastaneleri sadece mükemmel birer binalar değil, şehir hastaneleri sadece o binaların içerisindeki yüksek teknoloji imkanları ve bu imkanlarla verilecek üst seviyede sağlık hizmetleri, konforlu bakım değil, şehir hastaneleri bir zihniyet değişimi aynı zamanda. Sağlıkta dönüşüm programımızın 2. döneminde, 2. fazın hastanecilikteki yeni adı şehir hastaneleri dönemidir. Ben çok iddialı olmayı sevmiyorum ama şunu rahatça söyleyebilirim, Mersin Şehir Hastanesinin ayarında bir hastaneyi bugün Avrupa'da bulamazsınız. Belki Amerika'da benzer hastaneler var. Böylesine bir zihniyette yaklaşımda bu hastaneyi inşa ettik ve inşa etmeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz sene Allah nasip ederse 6 ile 8 hastaneyi hizmete sokacağız. Mersin'in peşine Yozgat'ta onun peşine Isparta'yı daha sonra yıl sonuna doğru inşallah ilgili firma yetiştirebilirse, Ankara Bilkent'teki hastaneyi hizmete koyacağız. Milletimize layık olan da budur. Bu millet gerçekten her fırsatta hele hele 15 Temmuz'da şunu gösterdi, bizler milletimiz için ne kadar hizmet etsek, ne kadar milletimizin rahatını huzurunu üstün bir seviyeye çıkarmaya gayret etsek azdır. Buna devam edeceğiz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akdağ, hastane inşaatında gecikme olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu işlerde 2-3 ay çok tabii işler. Gerçekten bir hastaneyi hele hele böylesine devasa bir hastaneyi hizmete sokmak kolay bir iş değil. Siz geri planda mutfakta yapılan işleri bilseniz. Yüzlerce arkadaşımız gece gündüz 3 vardiya çalışıyorlar. Söylediğim gibi 1 ameliyathaneye hasta almanız için o ameliyathanenin nem oranından tutun havada asılı toz miktarına, ısısına varıncaya kadar her türlü şartları çok dikkat ve kontrol ediliyor olmalı. Bunlar önceden testlere tabi tutuluyor. Hastanenin birçok bölümü böyle. Böyle bir hastaneyi bu kadar kısa sürede tamamlamak ve vatandaşın hizmetine sunmak her ülkenin başarabileceği bir iş değil. Bu ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin, sağlıkta büyük bir muvaffakiyet yakalamış olan bir ülkenin işidir. Allah'a şükür biz de bunu gerçekleştiriyoruz."

MERSİN SAĞLIK TURİZMİ AÇISINDAN TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

Bakan Elvan da burada yaptığı konuşmada, 3 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en modern hastanelerinden birinin inşa edilmesinin büyük bir başarı olduğunu, şehir hastanesinin, sağlık turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Belki de bugüne kadar çok fazla konuşmadığımız, tartışmadığımız bir alan ama Mersin sağlık turizmi açısından Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olacak bundan emin olunuz. Bu konuda hem Sağlık Bakanımız, hem de ilgili arkadaşlarımız özellikle sağlık turizminin geliştirilmesi konusunda çok yoğun çalışma içerisindeler. Bunun meyvelerini de önümüzdeki günlerde inşallah hep birlikte göreceğiz." ifadesini kullandı.

ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI PROJESİ BÜYÜTÜLDÜ

Önem verdikleri en önemli projelerden birinin de kente yapılacak Çukurova Bölgesel Havalimanı olduğunu anlatan Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah önümüzdeki günlerde kazmayı vuracağız. Hedefimiz 2018 yılı içerisinde Çukurova Bölgesel Havalimanımızı sizlerin hizmetine sunmak. Üst yapı ihalesini de önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Yatırım programına aldık ve biraz daha genişlettik. Açıkçası eski projesini revize ettik, havalimanını biraz daha büyüttük. 30 milyon yolcuya hitap edecek olan bu havalimanı sadece Mersin için değil, Adana ve diğer çevre iller için çok önemli hizmetler verecek. Bunun da açılışını 2018 yılında hep birlikte gerçekleştireceğiz."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILACAKTIR"

Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum sürecine de değinen Elvan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Gerçekten şu süreç, özellikle referandum sürecin milletimiz ve ülkemiz için son derece kritik olduğunu söyledim. Biz bu referandum sürecini 'Evet' damgasıyla tamamladığımız anda Türkiye'nin önü açılacaktır. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Türkiye daha hızlı büyüyecektir, kararlar alacaktır. Çünkü öyle bir süreçten geçiyoruz ki dünyada güçlü liderliğin ön planda olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Onun için Türkiye'nin güçlü lidere, liderlere ihtiyacı var. Biz ancak anayasa değişikliğiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Aksi takdirde Türkiye gerçekten tıkandı. Son dönemde yaşananları, mecliste yaşananları görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim hızlı karar alabilmemiz ve Türkiye'nin gücüne güç katabilmek için mutlaka Mersinli hemşehrilerimizin bu sürece destek vereceklerine inanıyorum. "