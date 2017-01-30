5 milyon Rus Türkiye yolcusu

10 ülkeden 400 acenteyi Moskova’da buluşturan Turizm Forumu’nda sektörün yol haritası çizildi. Operatörlere göre Rusya’dan Türkiye’ye bu yıl en az 5 milyon turist gelecek

Turizmin 'Davos'u olarak nitelenen ve 16-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Turizm Forumu'nun Rusya Zirvesi Moskova'da gerçekleşti. Türkiye'ye en fazla satış yapan 400 acente, yaklaşık 10 ülkeden 25 konuşmacı, global arenadan 130 basın mensubu ve sektör oyuncularının katıldığı etkinlikte, Türkiye-Rusya ticaret hacmi ve Rusya'nın turizm potansiyeli masaya yatırıldı. Açılışını Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı'nın yaptığı etkinlikte, Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden Anex Tour'un Yönetim Kurulu Başkanı Neşet Koçkar da konuşma yaptı. Rus turistte tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşılacağını belirten Koçkar, "Bu yıl Rusya ve BDT ülkelerinden Akdeniz ve Ege'ye 5.5 milyon turist geleceğini öngörüyoruz. Bunun 5 milyonunu Ruslar oluşturur. Anex Tur olarak 1 milyonunu biz getireceğiz" dedi. Türkiye'ye yönelik erken rezervasyon satışlarının 2015'in rakamlarını 5'e katladığını belirten Koçkar, "Bu oran bize Rusların gerçekten Türkiye'yi özlediğini gösteriyor. Ruslar geçen yıl farklı ülkelere gitmek zorunda kalan Rus turistler bekledikleri hizmeti alamadılar. Çünkü en iyi hizmeti en uygun fiyata Türkiye sunuyor" diye konuştu. Rusya'dan Türkiye'ye MICE (etkinlik, konferans, organizasyon) turisti getiren Inventum Mice'ın Yönetici ortağı Bünyat Özpak da hem iki ülke arasında gelişen pozitif ilişkiler hem de Rusya'nın düzelmeye başlayan ekonomisine paralel 2017'de grup turizminde rekor sayılara ulaşılacağının altını çizdi.

400 ACENTE BULUŞTU

Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı da Rusya'da erken rezervasyon dönemlerinin devam ettiğini hatırlatarak, "Biz burada Rusya'dan en çok turist taşıyan 400 acenteyi Türk turizmcilerle buluşturduk ve onlara Türkiye'yi daha iyi anlatmaları için bir zemin oluşturduk. Böylece hem Türkiye'ye yönelik global arenada yürütülen negatif algı çalışmasını kırmayı hem de Rusya'dan Türkiye'ye gelecek turist sayısını artırmanın yolunu açmayı hedefledik" dedi.



ATM'LERDEN RUBLE ÇEKİLECEK

Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş de Denizbank'ın Rusya'nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank'ın bir iştiraki olduğunu hatırlattı. İki ülke liderinin yerel para birimiyle çalışma kararının ardından TLRuble ticareti konusunda etkin bir çalışma yürüttüklerini aktaran Ateş, "Rus misafirlerimiz için call center ve ATM'lerden ruble çekme projelerini geliştirdik" dedi.





6 ÜLKEDE YAPILACAK

Şubat ayında İstanbul'da da zirve yapacaklarını hatırlatan Bulut Bağcı, şunları anlattı: "İstanbul'a Afrika ve Ortadoğu'dan 20 ülkenin turizm bakanı gelecek. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da katılımını bekliyoruz. Şimdiye kadar 3 bine yakın ziyaretçi zirveye konfirme oldu. Bu sayının 5 bine ulaşacağını öngörüyüz. 24 Nisan'da da Dubai'de 300 CEO ve 200 acentenin katılımıyla bir zirve gerçekleştireceğiz. Her yıl 6 zirve düzenlemeyi ve 1 milyar dolarlık ticari hacim oluşturmayı hedefliyoruz."



UDİK RUSYA'DA YAPILACAK

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya ile yaşanan kriz sonrasında ilişkilerin eski duruma ulaşması için çaba sarf edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında son dönemde üç büyük görüşme yapıldığına dikkat çeken Diriöz, "Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının da mart başında Rusya'da yapılması planlanıyor" dedi. İki ülke arasında siyasi iyileşmenin başladığını, Astana'da yapılan toplantının da bu durumu yansıttığını dile getiren Diriöz, ekonomik kısıtlamalar konusunda iyileştirmelerin de ÜDİK çerçevesinde yapılacak istişareler sonrasında görüleceğini kaydetti.





10 ÜLKEDEN 25 KONUŞMACI

Online turizm, Rusya'da seyahat trendleri, Rus pazarında MICE turizmi ve hedef destinasyon pazarlaması olmak üzere 4 panelin düzenlendiği zirvede, 10 ülkeden 25 konuşmacı sunum yaptı. Rusya'nın turizm potansiyelinin ele alındığı panellerde yeni trendler masaya yatırıldı.