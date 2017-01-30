Dolar düştü, borsada yükseliş yüzde 2'yi aştı

Fitch'in not indirim kararının ardından güne yükselişle başlayan kur 3,80'nin altını gördü, borsada yükseliş yüzde 2'yi aştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ve S&P'nin Türkiye'nin kredi görünümünü indirmesiyle birlikte haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 3,88 sınırına kadar çıkmasının ardından TCMB'nin açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesine gelen talebin 900 milyon dolar ile sınırlı kalmasıyla düşüşünü hızlandırdı.

TL TALEBİ ARTTI

S&P ve Fitch Ratings'in Türkiye ile ilgili değerlendirmelerinin ardından döviz kurlarındaki yükselişlerin sınırlı kaldığı ve TL talebinin arttığı görülüyor.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ



Dolar/TL yüzde 1,80 değer kaybederek 3,80 seviyesinin altına çekilirken, euro/TL yüzde 1,77 düşüşle 4.06'dan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi ise günün ilk yarısında yüzde 1,99 değer kazanarak sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 85.491,57 puandan girdi. Endeks 13.59 itibariyle yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 85 bin 578 puandan işlem görüyor.

ETKİ SINIRLI OLDU



Analistler, cuma akşamı kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin notunu düşürmesinin piyasaların beklentileri doğrultusunda olduğunu, bu nedenle Borsa İstanbul'a etkisinin açılış ile sınırlı kaldığını belirtiyor.

RAKAMLAR NE ANLAMA GELİYOR?



Öğleden sonra ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları ve bekleyen konut satışları verilerinin piyasalar tarafından takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 85.500 ve 86.200 seviyelerinin direnç, 84.400 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.